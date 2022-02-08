Снега намело по крыши: Япония страдает от рекордных снегопадов

Кое-где насыпало три метра снега.

Засыпанные по крыше дома и перекрытые дороги – Японию накрыли рекордные снегопады, которых не видели 80 лет.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

В нескольких городах, как Цунан и Нагано, насыпало три метра снега. Из-за мощной метели перестали ходить поезда. Люди снимают, как слой снега плотно укрывает улицы города, а спасатели освобождают застрявшие машины.

Власти страны предупреждают об отключении света в наиболее заснеженных районах и призывают оставаться дома. Но, несмотря на все сложности, которые принес большой снегопад, многим такая зима нравится.

В то же время украинские спасатели предостерегают путешественников от походов в горы в ближайшие дни, ведь возможны оползни на туристические маршруты и опасность схода лавин.

Кадры с сугробами и попытками выйти на улицу запечатлели дежурные Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван. Будет снижать в Карпатах и в ближайшие дни. В горах – плохая видимость. Штормовое предупреждение касается высокогорья Прикарпатья, Закарпатья, а также Львовщины.

Поэтому спасатели призывают туристов быть особенно осторожными и учитывать погоду.

Спасатели предостерегают об опасности схождения лавин в горах | Новости Украины

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