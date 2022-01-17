Снегопад и гром с молнией: во Львове свирепствует аномальная погода (фото)

Во Львовском гидрометцентре предупреждали о грозе 17 января.
Во Львове в понедельник, 17 ноября, во время снегопада местные жители снова услышали звуки грома и заметили молнию. Похожую аномальную погоду фиксировали 14 января.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Львов с 11:00 засыпает мокрым снегом, однако из-за теплой погоды он быстро тает. Гром и молнию заметили жители Шевченковского района ориентировочно в 15:25. Это произошло во время сильного снегопада.
"Такая погода была вечером, 14 января. Сегодня все снова повторилось. Во время снегопада я заметил сначала молнию, а потом что-то похожее на звуки грома", — рассказывает житель Шевченковского района Львова Андрей Л.
Жители Львова в социальных сетях также сообщают, что они 17 января слышали гром и видели молнию.
"Снова над Львовом гром и молния", — написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Во Львовском гидрометцентре же предупредили о грозах, которые могут продолжаться в течение всего дня.
"В ближайшее время с сохранением до конца суток 17 января грозы", — отметили синоптики.
Напомним:
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Во Львовской области синоптики объявили о первом уровне опасности из-за сложных погодных условий.
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