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- Эксклюзив ТСН
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Снегопады, гололед и сильный мороз: синоптики поразили прогнозом погоды в Украине
Большинство областей Украины засыпало снегом: в Полтавской области в ДТП с грузовиками погибли мужчина и младенец, 7 тысяч абонентов остались без света, в Ровенской области и на Волыни автомобили съезжают в кюветы.
В большинстве регионов Украины погода резко изменилась. Накануне вечером заснеженные дороги и тротуары удивили харьковчан.
А в Сумской области слой снега уже достигает 5 сантиметров. Температура держится на уровне от нуля до минус двух. На дорогах скользко, водителей и пешеходов предупреждают об опасности.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Смертельные ДТП и отключения электроэнергии в Полтавской области
Уже произошли первые аварии на скользких дорогах Полтавской области. Накануне произошло два ДТП, в которых легковые автомобили столкнулись с грузовиками — погибли мужчина и младенец, две женщины получили травмы.
Кроме того, из-за налипания мокрого снега на электропроводах в Полтавской области происходят аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время без света остались 7 тысяч абонентов.
Первый уровень опасности в Ровенской области, аварии на Волыни и в Хмельницкой области
В Ровенской области тоже выпало немало снега. В области объявлен первый уровень опасности. И уже произошли аварии, вызванные непогодой — автомобиль съехал с дороги в кювет.
А на Волыни — грузовик. В самом же Луцке такси столкнулось с трактором, который выехал на улицы для уборки снега. Проблемы на дорогах из-за снега наблюдаются и в Хмельницкой области.
Прогноз погоды в Украине
В Украине 25 ноября будет облачно с прояснениями. За исключением юга, местами ожидается небольшой снег; на дорогах местами гололед.
Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с; в Украине, за исключением западных, Житомирской и Киевской областей, днём местами порывы 15–18 м/с.
Температура ночью и днём от 3° мороза до 3° тепла, в южной части днём 1-6° тепла;
в Карпатах в течение суток 4–9° мороза.
Ночью и утром 25 ноября в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Уровень опасности — желтый.
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