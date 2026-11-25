На Украину обрушилась непогода / © Associated Press

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В большинстве регионов Украины погода резко изменилась. Накануне вечером заснеженные дороги и тротуары удивили харьковчан.

А в Сумской области слой снега уже достигает 5 сантиметров. Температура держится на уровне от нуля до минус двух. На дорогах скользко, водителей и пешеходов предупреждают об опасности.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Смертельные ДТП и отключения электроэнергии в Полтавской области

Уже произошли первые аварии на скользких дорогах Полтавской области. Накануне произошло два ДТП, в которых легковые автомобили столкнулись с грузовиками — погибли мужчина и младенец, две женщины получили травмы.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега на электропроводах в Полтавской области происходят аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время без света остались 7 тысяч абонентов.

Первый уровень опасности в Ровенской области, аварии на Волыни и в Хмельницкой области

В Ровенской области тоже выпало немало снега. В области объявлен первый уровень опасности. И уже произошли аварии, вызванные непогодой — автомобиль съехал с дороги в кювет.

А на Волыни — грузовик. В самом же Луцке такси столкнулось с трактором, который выехал на улицы для уборки снега. Проблемы на дорогах из-за снега наблюдаются и в Хмельницкой области.

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Прогноз погоды в Украине

В Украине 25 ноября будет облачно с прояснениями. За исключением юга, местами ожидается небольшой снег; на дорогах местами гололед.

Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с; в Украине, за исключением западных, Житомирской и Киевской областей, днём местами порывы 15–18 м/с.

Температура ночью и днём от 3° мороза до 3° тепла, в южной части днём 1-6° тепла;

в Карпатах в течение суток 4–9° мороза.

Ночью и утром 25 ноября в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Уровень опасности — желтый.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗАЯВЛЕНИЯ МАДЯРА после ПЕРВОГО визита в УКРАИНУ! Ответ МИД на УПРЕКНЕНИЯ Ливии | ТСН 20:00 24 НОЯБРЯ

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