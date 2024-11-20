Снегопады приближаются: в Украине резко изменится погода

Ноябрь – в разгаре! Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время погода испортится. На Украину надвигаются дожди, мокрый снег, а местами и снегопады и гололедица.

Где 20 ноября возможны сильные осадки и когда придет похолодание – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Снегопады в Украине

Синоптики обещают изменения в погоде уже со среды, 20 ноября. Из-за активных атмосферных фронтов в Украине начнутся снегопады. В стране, кроме южной части, ожидается образование снежного покрова высотой от трех до 15 см.

В среду, 20 ноября, в Украине снега будет немного, а вот дождей прибавится. Мокрый снег пройдет во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской областях. Дождь ожидается в Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской областях.

Ночью, как и днем, станет теплее. Минус, до -1, проявится только в Луганской и Харьковской областях. Ночью будет теплее всего на юге, +4...+6. Днем до +13 градусов температура поднимется в Одесской области. Холоднее всего днем будет на Волыни и во Львовской области, в пределах +4...+6 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 20 ноября пройдет без существенных осадков. Также будет достаточно тепло, температура будет достигать +11 градусов. Однако уже 21-23 ноября в столице ожидается похолодание и периодические осадки с сильным ветром.

О сложных погодных условиях по Киевщине 21-23 ноября 2024: вследствие перемещения через территорию области активных атмосферных фронтов ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с; образование снегового покрова 3-10 см, на дорогах гололедица, местами будут наблюдаться гололедица и налипание мокрого снега.

Согласно прогнозу Наталки Птухи, 21-23 ноября также на большей части территории Украины ожидается мокрый снег и дождь.

О том, что в среду, 20 ноября, в Украине начнут ухудшаться погодные условия, сильные дожди первыми накроют западные области, а затем осадки перейдут на остальную часть страны, сообщила и синоптик Наталья Диденко. Однако она отметила, что в среду будет еще тепло:

"В большинстве областей будет тепло, температура воздуха прыгнет 20 ноября до +9+15 градусов. Только на Закарпатье, Львовщине и Волыни будет свежее, +6+9 градусов. 21 ноября атмосферный фронт пойдет дальше, таща за собой осадки (дождь с переходом в снег), похолодание и сильный ветер. 22 ноября похолодание охватит уже всю нашу территорию. 23 ноября придет очередная порция осадков".

Наталья Диденко предупредила украинцев о сложных погодных условиях с четверга по субботу.

Также Диденко отметила, что "вот-вот на носу первое серьезное похолодание от "плюсов" до мороза, которое будет переводить дожди в сильные снегопады".

С синоптической точки зрения такая ситуация относительно традиционна для этого времени года, однако условия для людей, транспорта, нагрузки для электричества станут сложнее. В свою очередь в ГСЧС призывали украинцев быть осторожными:

"Уже через несколько дней погода в Украине значительно ухудшится. 21-23 ноября в большинстве регионов Украины, 24 ноября в восточных областях ожидается дождь и снег, порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25-30 м/с, метели. В Украине, кроме южной части, образование снежного покрова высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах гололедица; местами будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

Капризный ноябрь

О том, что на новой неделе ожидается капризная и ветреная погода, временами с дождем, снегом и туманами, рассказывал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что поскольку ноябрь считается переходным месяцем от осени к зиме, то часто в наших широтах погода носит довольно изменчивый характер. Происходит усиление деятельности циклонов, атмосферных фронтов и, в целом, отмечается существенная подвижность атмосферы по сравнению с предыдущими месяцами.

По прогнозу Кибальчича, в ближайшую неделю за счет циклонической деятельности над северной и центральной Европой ожидается развитие серии активных циклонов, которые пройдут через Украину с юго-запада на северо-восток. Они принесут нам умеренные осадки в виде дождя и снега, а также порывистый ветер. Также будут отмечаться значительные колебания атмосферного давления и температуры воздуха. Поэтому людям с метеозависимостью следует быть внимательными в течение указанного периода.

Напомним, что несмотря на то, что ноябрь уже полностью вступил в свои права, средний показатель термометры в этом месяце выше на 1 градус. Об этом отмечала синоптик Вера Балабух. Также она предупреждала, что со второй половины ноября участятся осадки, особенно в западных регионах – традиционно самых влажных в Украине. В Карпатах те же осадки превратятся в мокрый снег, иногда с дождем, особенно в высокогорье. В целом среднесуточная температура ноября будет отличаться по регионам на 4-5 градусов.

Какая температура воздуха будет зимой?

По словам Веры Балабух, ожидается, что в Украине зима 2024-2025 также может быть теплее обычного, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Синоптики отмечают, что нынешней зимой температура будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов.

В целом, как отмечает метеоролог Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября. В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, прорвется ли в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Однако Птуха отметила, что синоптики не исключают также возможностей затока в Украину холода и арктического воздуха.

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

"Праздник приближается"

Напомню, что на днях в Сети появились видео вьюги, которая бушевала на границе Львовской и Закарпатской областей. Также снегопадом покрыло "Буковель". Так что "праздник приближается", – точно прокомментировали видео подписчики.

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