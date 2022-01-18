Снегопады, ураганы и гололедица: что успела натворить непогода в Украине

Снегопады, ураганы и гололедица: что успела натворить непогода в Украине

Больше всего этой ночью пострадала от непогоды Киевская область и столица.

Из-за непогоды чрезвычайники объявили штормовое предупреждение на всей территории страны. Обесточенными остаются почти три с половиной сотни населенных пунктов, а травпункты ближе к вечеру только пополняются пострадавшими.

О том, что успела натворить непогода – 18 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Больше всего этой ночью пострадала от непогоды Киевская область и столица. Скорость ветра на печерских холмах кое-где достигала двадцати трех метров в секунду, поэтому пришлось спустить самый большой флаг в Украине.

Ломало деревья, рвало электропровода, срывало покрытие со спортплощадок и кружило мусорные контейнеры — которые крушили припаркованные автомобили. Такого ветра, фиксирует обсерватория Срезневского, не было уже полвека.

На Львовщине с травмами ребер в больницу госпитализировали 59-летнюю женщину, на которую упало дерево. Там же очевидцы фиксируют – как во время снегопада – в небе гремит и сверкает. Впрочем — несмотря на то, что скользко, дороги, говорят водители, успевают расчищать.

В Черновцах порывы ветра, которые ночью достигали 28 метров в секунду, повредили кровлю десятка частных домов, в частности с офисного центра сорвало кусок шифера, который упал на паркинг и повредил два авто. Повалило деревья и на территорию детсада, и райбольницы в Кицмане — теперь дыры латают, чтобы медучреждение не затопило.

Непогода в Украине: чрезвычайники объявили штормовое предупреждение

Досталось и Одесщине. С обледенелой дороги ураган сдул грузовой микроавтобус, в прицепе которого перевозили двух коров. Чтобы те не замерзли в кювете – вызвали спасателей. Помог местный фермер. Микроавтобус вытащили. Тогда как в самой Одессе ветром свалило светофор, который придавил авто.

Сильный ветер повалил елку на центральной площади Кропивницкого. Ее уже готовились разобрать, сняли все украшения, а вот демонтировать не успели. Ветер завершил дело через несколько секунд – во время падения железная конструкция сломалась в трех местах. А в нескольких сотнях метров — одновременно упал рекламный щит. В Житомире ветер без крова оставил Центр досуга для детей. В другом районе области свалил памятники на кладбище. Работы добавилось и у врачей – увеличилось количество уличных травм.

Напомним:

Погода в Украине в ближайшие сутки резко изменится. На Крещение, 19 января, в Украине ударят морозы. На дорогах Украины ожидается гололедица.

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