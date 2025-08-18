Снегоуборочная техника вместо "красной дорожки": что ждет Зеленского в Белом доме

Зеленский и Трамп / © ТСН.ua

Сегодня Президент Украины Зеленский, Франции Макрон, Финляндии Стубб, канцлер Германии Мерц, премьеры Великобритании Стармер и Италии Мелони, а также Генсек НАТО Рютте и президент Еврокомиссии фон дер Ляйен будут встречаться с президентом США Дональдом Трампом.

Все улицы вокруг Белого дома перекрыли еще накануне, рассказывает собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко.

«Если Путина на Аляске встречали красным ковром и авиашоу с истребителями, то для гостей из Европы подготовили снегоуборочную технику и полицейские машины, которыми перекрыли дороги. Чуть выше по этой улице на перекрестке с парком Лафайет в отеле „Хей Адамс“ традиционно останавливается президент Украины. До сих пор такое количество мировых политиков высочайшего уровня одновременно в Белом доме принимали разве что на праздники — по случаю крупных саммитов или приемов от имени президента Соединенных Штатов. Сегодня же состоятся сложные и, возможно, решающие переговоры», — говорит Ольга Кошеленко.

По предварительной программе, президент Украины Зеленский и европейские лидеры утром по местному времени еще раз проведут консультации и согласуют план действий. Первым, это будет около 20:00 по Киеву, к Трампу пойдет Владимир Зеленский, запланирован их разговор в овальном кабинете. А через час к ним должны присоединиться все остальные лидеры. На совместный разговор отведено еще два часа.

Президент Трамп, госсекретарь Рубио и спецпредставитель Уиткофф накануне в СМИ дали понять — речь пойдет в частности об обмене территорий, так завуалированно они называют требование к Украине отказаться от оккупированных Россией земель. Президент США перепостил в соцсети такое сообщение другой пользовательницы: «Украина должна хотеть отдать некоторые свои территории России, иначе чем дольше длится война, тем больше земель они еще потеряют».

Уиткофф, отвечая на вопрос, как президент Трамп относится к требованию Тутина без боя отдать ему весь Донбасс, ответил так: «Мы присутствовали в комнате как посредники. И президент, как посредник, искал пути решения этого кризиса. Он понимает, что именно украинцы должны решать, как они могут обменивать территории, как они могут заключить соглашение с россиянами по различным территориям. Но именно поэтому Зеленский и европейцы приезжают в Белый дом в понедельник, чтобы самостоятельно принять эти решения».

Уиткофф похвастался в эфире Fox News и так называемыми российскими уступками ради мирного соглашения: например, Путин пообещал на законодательном уровне запретить себе нападать на Украину и Европу. То, что он не захватит всю Украину, спецпредставитель назвал уже победой. Хотя реальность и так свидетельствует — армия России 3 с половиной года не выполняет эту задачу. Еще один сдвиг в переговорной позиции США — после переговоров на Аляске немедленное прекращение огня Россией уже не является предпосылкой для дальнейших договоренностей. Госсекретарь Рубио объяснил: президент хочет сразу полноценное прекращение огня.

Какие гарантии безопасности получит Украина, также только обсудят на встрече в понедельник — пообещал Рубио. И никто из участников переговоров с американской стороны не объяснил, на какие реальные уступки должна пойти Россия.

Как поведет себя Дональд Трамп на этот раз предсказать сложно. Предыдущий его разговор с Зеленским в Белом доме 28 февраля был скандальным и завершился тем, что президент Украины досрочно покинул переговоры.

После того Трамп и Зеленский правда имели несколько вполне конструктивных контактов. Сейчас же американский лидер находится под впечатлениями встречи с Путиным и раздражен мировой прессой, которая не оценила высоко их переговоры на Аляске — так, как этого бы хотелось Трампу. Поэтому немало сегодня будет зависеть от того, смогут ли европейцы единым фронтом переформатировать настроения президента США.

