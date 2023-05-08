Снесло стену, из мебели ничего не осталось: что известно о жителях и разрушениях в доме в Святошинском районе Киева

Кличко отметил, что это самая массовая атака на Киев с начала войны.

В Киеве в результате ночной атаки, к счастью, нет погибших, впрочем, пять человек пострадали, и двое из них сейчас в больнице. Одного потерпевшего прооперировали, врачи говорят, что сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Это житель 12-го этажа дома в Святошинском районе столицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обломок Shahed-136 попал в квартиры на 10,11 и 12 этажах, именно в них самые серьезные повреждения. Больше всего пострадала квартира на 11 этаже. Там полностью снесло стену, а из мебели ничего не осталось.

В момент, когда обломок вражеского Shahed-136 попал в эту квартиру, там находился муж с женой, они сейчас пока приходят в себя от шока. Впрочем, разрешили журналистам зайти в квартиру, чтобы посмотреть на последствия российской атаки.

Что касается других жильцов, то из дома никто не выселялся. Живущий на четвертом этаже Михаил рассказал, что удар был настолько сильным, что в его квартире потрескались стены. Вынесло также окна стоящих возле дома автомобилей.

Сейчас на месте работает комиссия, которая фиксирует все последствия. "Так громко было, что трещины пошли внутри! Очень громко было… окна не выбило, но открыло и посыпался весь мусор в квартиру", — говорит житель дома.

Кличко: Опорные конструкции не повреждены

На место также прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который уже назвал ночную атаку на Киев самой массовой.

"Самая массовая актака, благодаря ПВО все живые, могло быть хуже… Работает комиссия, чтобы как можно скорее восстановить все квартиры", — отметил он.

Но восстановление, о котором говорит городской голова, возможно только после завершения всех экспертиз и проверки всех повреждений. На первый взгляд, опорные конструкции не повреждены, а это может свидетельствовать о том, что восстановление будет проще. Впрочем, известно это будет только после результатов всех экспертиз. Что касается других попаданий обломков сбитых вражеских шахедов, то есть попадания и в другие жилые дома, и в детсады, и в близлежащие автомобили в разных районах столицы.

Впрочем, там повреждения не так сильны, как здесь в Святошинском районе.

Зеленский — о пострадавших и повреждениях

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состояние потерпевших.

"Из пяти пострадавших в больнице остается только один. Житель 12 этажа. Ему 42, он в больнице с тяжелыми ранениями руки. Его прооперировали. Сейчас находится в медикаментозном сне. Реабилитация продлится до шести месяцев", — отметил он.

Президент добавил, что в жилище пострадавшего и других квартирах работает комиссия. Опорные конструкции вроде бы не повреждены.

"Ни один из жителей по поводу временного жилья к власти не обращался", — отметил он.

Напомним, ночью 8 мая Россия снова нанесла удар по Киеву, применяя иранские дроны "Шахед". Агрсеорку выпустили более 30 Shahed-136. По данным воздушных сил, украинские силы ПВО сбили все вражеские объекты. Однако обломки БПЛА упали на жилые дома и авто, есть пострадавшие. В частности, взрывы прогремели в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районе. В последнем обломок дрона повредил 22-этажный жилой дом. На 11-м этаже вместо стены образовалась дыра.

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