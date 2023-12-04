Снежные ловушки и подтопления: непогода наделала беды на западе Украины — последствия

Ненастье накрыло запад Украины: из-за ветра и снега часть населенных пунктов осталась без электричества. Водители сетуют на скользкие дороги, а пешеходы едва удерживаются на тротуарах, превратившихся в катки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Почти четыреста населенных пунктов Львовщины были обесточены из-за непогоды. В сугробах застряли с десяток машин и три автобуса. В одном из них были дети, возвращавшиеся из путешествия. Полсотни деревьев свалились на дороги. Движение было затруднено даже на международной трассе Львов-Краковец.

Из-за непогоды остались без света и 33 населенных пункта Прикарпатья. В снежные ловушки попала скорая, ехавшая к пациенту. А трактор с двумя людьми упал в реку, спасателям пришлось освобождать из воды пострадавших, потому что выбраться самостоятельно из-за сильного течения они не могли.

Непогода в Украине

В Тернопольской области спасатели извлекали из сугробов рейсовый автобус с десятью пассажирами, легковые авто и грузовики с продуктами. На автодороге Ивано-Франковск-Тернополь пришлось приостанавливать движение фур.

А на Закарпатье вместо сугробов — подтопление Из-за обильных дождей реки вышли из берегов. В воде десятки дворов и угодий. Ее из подвалов пришлось откачивать спасателям. Заблокированы несколько автодорог, а на Раховщине под транспортным мостом посыпалась почва, поэтому движение автомобилей там остановили.

Непогода в Украине

Из снежной ловушки скорую с пациенткой вытаскивали спасатели в Хмельницкой области. Женщину как раз везли в больницу. Впоследствии сообщили в медучреждение таки добрались. Угрозы жизни пациентки нет

В Ровно замерзли троллейбусные провода. Вечером снегопад заменил дождь и мороз и превратил пути и тротуары в катки. Автомобили увязали и слетали в кювет. Выбираться им помогали патрульные и спасатели.

Похожую погоду синоптики прогнозируют еще несколько дней. Дорожники и полицейские советуют без необходимости водителям не выезжать, а пешеходам быть крайне осторожными.

Непогода в Украине

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Напомним, 4 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

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