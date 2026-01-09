Снежный "апокалипсис" в Украине: роженица в сугробе, обморожения и отмена занятий в школах

Непогода в Украине / © скриншот с видео

Реклама

Украину накрыла мощная непогода. В Одесской области из сугробов вытащили десяток автомобилей и две «скорые», в Винницкой и Черкасской областях деревья заблокировали трассы, а на западе страны метели бушуют уже несколько дней подряд.

Корреспонденты ТСН собрали самую свежую информацию о том, как страна преодолевает стихию.

Ровенская и Житомирская области: парализованные трассы и спасение роженицы

В Ривном метель утихла, но на смену снегу пришел лютый мороз. На трассах «Устилуг-Ривне» и «Киев-Чоп» из-за заносов останавливали движение грузовиков, что вызвало многокилометровые пробки.

Реклама

На Житомирщине ситуация была не менее напряженной: пассажиры собственноручно выталкивали троллейбусы, которые не могли преодолеть заснеженные подъемы. Однако самый драматичный случай произошел на заблокированной дороге, где в снежную ловушку попало авто с роженицей.

Ирина Романюк, пресс-секретарь ГСЧС Житомирщины: «В снежный занос попал легковушка с роженицей, спасатели оперативно отбуксировали авто на расчищенную дорогу».

Спасатели предостерегают: на Ривненщине ожидается до -18°C. Уже есть первые жертвы холода — 85-летняя женщина несколько часов пролежала в сугробе, пока ее не нашел полицейский. Пенсионерка получила сильные обморожения рук, ног и лица.

Прикарпатье: переметы в 70 см и заблокированные села

В Ивано-Франковске выпало более 20 см снега, а в высокогорье Карпат переметы достигают 70 см. Спасатели работают в режиме нон-стоп: за сутки вытащили 7 автобусов и автомобилей, спасая 40 человек, среди которых были дети.

Реклама

На Городенковщине из-за ветра и переметов между отдельными селами вообще исчезло сообщение. Пока техника пробивает путь энергетикам, в самом Ивано-Франковске к расчистке улиц приобщаются предприниматели.

Житель города: «Не надо жаловаться. Надо становиться и работать. Давно такой зимы не было».

Львовщина: школьники уходят на каникулы

Львов за двое суток получил 70% месячной нормы осадков. Из-за аномальных снегопадов и прогнозируемых морозов городские власти приняли решение продлить зимние каникулы для школьников.

Андрей Закалюк, директор департамента образования Львовского горсовета: «Достаточно непростые погодные условия. Мы не являемся сторонниками дистанционной формы обучения, поэтому собственно — каникулы, отрегулировав срок второго семестра».

Реклама

Дороги во Львове проездные, но чрезвычайно скользкие. Только за последние двое суток в больницы из-за травм на гололеде попали почти 150 человек. Синоптики предупреждают: мороз -10°C из-за пронизывающего ветра ощущается как -20°C.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Вьюги и сугробы снега! Апокалипсис на дорогах! Приближается новая беда — ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ!