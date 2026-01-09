- Дата публикации
Снежный "апокалипсис" в Украине: роженица в сугробе, обморожения и отмена занятий в школах
В Украине из-за сильной непогоды есть пострадавшие.
Украину накрыла мощная непогода. В Одесской области из сугробов вытащили десяток автомобилей и две «скорые», в Винницкой и Черкасской областях деревья заблокировали трассы, а на западе страны метели бушуют уже несколько дней подряд.
Корреспонденты ТСН собрали самую свежую информацию о том, как страна преодолевает стихию.
Ровенская и Житомирская области: парализованные трассы и спасение роженицы
В Ривном метель утихла, но на смену снегу пришел лютый мороз. На трассах «Устилуг-Ривне» и «Киев-Чоп» из-за заносов останавливали движение грузовиков, что вызвало многокилометровые пробки.
На Житомирщине ситуация была не менее напряженной: пассажиры собственноручно выталкивали троллейбусы, которые не могли преодолеть заснеженные подъемы. Однако самый драматичный случай произошел на заблокированной дороге, где в снежную ловушку попало авто с роженицей.
Ирина Романюк, пресс-секретарь ГСЧС Житомирщины: «В снежный занос попал легковушка с роженицей, спасатели оперативно отбуксировали авто на расчищенную дорогу».
Спасатели предостерегают: на Ривненщине ожидается до -18°C. Уже есть первые жертвы холода — 85-летняя женщина несколько часов пролежала в сугробе, пока ее не нашел полицейский. Пенсионерка получила сильные обморожения рук, ног и лица.
Прикарпатье: переметы в 70 см и заблокированные села
В Ивано-Франковске выпало более 20 см снега, а в высокогорье Карпат переметы достигают 70 см. Спасатели работают в режиме нон-стоп: за сутки вытащили 7 автобусов и автомобилей, спасая 40 человек, среди которых были дети.
На Городенковщине из-за ветра и переметов между отдельными селами вообще исчезло сообщение. Пока техника пробивает путь энергетикам, в самом Ивано-Франковске к расчистке улиц приобщаются предприниматели.
Житель города: «Не надо жаловаться. Надо становиться и работать. Давно такой зимы не было».
Львовщина: школьники уходят на каникулы
Львов за двое суток получил 70% месячной нормы осадков. Из-за аномальных снегопадов и прогнозируемых морозов городские власти приняли решение продлить зимние каникулы для школьников.
Андрей Закалюк, директор департамента образования Львовского горсовета: «Достаточно непростые погодные условия. Мы не являемся сторонниками дистанционной формы обучения, поэтому собственно — каникулы, отрегулировав срок второго семестра».
Дороги во Львове проездные, но чрезвычайно скользкие. Только за последние двое суток в больницы из-за травм на гололеде попали почти 150 человек. Синоптики предупреждают: мороз -10°C из-за пронизывающего ветра ощущается как -20°C.
