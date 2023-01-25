Снимают с цепей и забирают из домов: волонтеры спасают от голодной смерти брошенных животных из прифронтового Донбасса

В приюте уже катастрофически не хватает места, поэтому волонтеры призывают украинцев забрать кого-то домой, чтобы освободилось место для других хвостатых переселенцев.

Кропивницкие волонтеры выезжают в разрушенные городки и села прифронтового Донбасса, чтобы вывезти оттуда брошенных хозяевами животных. По дороге на восток завозят гостинцы военным, а обратно в центр Украины привозят испуганных четырехлапых. Последний рейд был в полностью разрушенные Богородичного и Екатериновки, говорится в ТСН.

Старого пса Носика оставили самого в доме в поселке на линии фронта. "Там женщина приезжала, подкармливала. И это она показывала Кате, где оставлены собаки. Дом открыт был, там беспорядок такой, все разбросано и они там сидели", — рассказывает волонтер Лидия.

Носика и еще тринадцать кошек и собак привезли крапивнические волонтеры из очередного рейда прифронтовыми городками Донбасса. Собак снимали с цепей, отлавливали среди разрушенных усадеб и в хатах.

Единичные жители сел спасли от голодной смерти оставленных владельцами четырехлапых, а затем показали волонтерам, где искать оставшихся.

Покинутые владельцами собачки при всем упорно охраняли остатки имущества хозяев и бросались на незнакомцев. Только через несколько дней в Кропивницком они уже лащились к спасателям. "Потом как на руки взяли, успокоился, Мы думали, что капризная бабка, скажи, а вышел мальчик старенький", — говорит волонтер Катя об одной из собак.

На этот раз большинство привезенных с рейда собак – пожилые. У них, к сожалению, почти нет шансов на приустройство в семью, говорят волонтеры. Вот коты все молоденькие и хорошенькие, среди низ Хамон, который сам напросился на эвакуацию. "Он просто подошел к машине и просто начал тереться и проситься в машину. Он нас нашел сам. Мы его не ходили, не искали. Именно он пришел сам”, – говорит волонтер.

В вольерах и комнатах домов волонтерского приюта – более трехсот животных. Треть из них – беженцы с линии фронта. Места катастрофически не хватает, поэтому волонтеры призывают украинцев забрать кого-то домой, чтобы освободилось место для других хвостатых переселенцев.

Спасти от голодной смерти: волонтеры из Кропивницкого спасают жизни брошенным животным

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