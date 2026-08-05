Снимут ли с ТЦК балаклавы на улицах: мобилизацию предлагают существенно изменить

В Украине хотят запретить работникам ТЦК носить балаклавы во время оповещения / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация и на днях ряд народных депутатов зарегистрировали законопроект №15459, который имеет целью внести важные коррективы в этот процесс, проводимый ТЦК.

В документе говорится, в частности, о том, что предлагается на законодательном уровне представителям ТЦК во время осуществления мобилизационных мероприятий запретить скрывать свою внешность и закрывать лицо путем ношения одежды, которая не дает возможности установить личность. То есть речь идет о запрете ношения балаклав при исполнении служебных обязанностей.

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Кроме того, этот законопроект четко обязывает представителей ТЦК осуществлять видеофиксацию своей работы во время оповещения граждан. Видеорегистратором, согласно законопроекту, должен быть оборудован и служебный транспорт ТЦК — видеокамера должна осуществлять запись во время пребывания там военнообязанных.

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Одна из инициаторов законопроекта, народная депутат Ирина Фриз, в комментарии для ТСН.ua сообщила следующее: «Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект касательно более четкого правового регулирования деятельности ТЦК и СП и увеличения прозрачности их работы».

По ее словам, эта инициатива в случае принятия парламентом обеспечит обязательную фиксацию всего процесса коммуникации между военнослужащими ТЦК и военнообязанными.

Мобилизация в Украине — что предполагает новая инициатива нардепов:

Использование бодикамер работниками ТЦК и СП в обязательном порядке и полное видеофиксирование проверки документов

Обеспечение надлежащего оснащения транспорта ТЦК и СП средствами видеофиксации и видеозаписи процедур доставки военнообязанных



Четкий запрет на применение физической силы представителями ТЦК и СП и сокрытие ими своего лица



Все записи бодикамер должны храниться в обязательном порядке



Запрет работы групп оповещения без наличия исправных приборов видеозаписи и специальных устройств для проверки военно-учетных документов в электронном виде. Резюмируя, парламентарий отмечает: «Игнорировать наличие социальной напряженности в мобилизации, коррупции в этой системе и нарушении прав человека недопустимо. Это приводит к еще большему количеству конфликтов и влияет на обороноспособность государства. Без реформы ТЦК и СП мы рискуем потерять государство, поэтому и большинство в парламенте, и президент должны поддержать наш законопроект и обеспечить его рассмотрение в кратчайшие сроки».

Кроме того, в комментарии для ТСН.ua Ирина Фриз отметила, что партия «Европейская Солидарность» будет вносить этот законопроект, но поддержит ли его большинство в парламенте — это остается открытым вопросом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самом деле происходит с правилами мобилизации. В ЦПИ отрицали информацию от Донецкого ТЦК, что 8 категорий украинцев остались без отсрочки. Соответствующее сообщение в Facebook пробыло два дня, но после огласки в Сети исчезло.

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