Снижение мобилизационного возраста: Садовый озвучил свою позицию

Мэр Львова Андрей Садовый высказался по поводу снижения мобилизационного возраста в Украине. Он акцентировал внимание на необходимости качественной подготовки бойцов.

Об этом городской голова рассказал в проекте Натальи Островской "Дружына".

Садовый, отец пяти сыновей, поделился, с какими эмоциями наблюдает за дискуссиями о снижении мобилизационного возраста.

Также читайте Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста

"Ну эти дискуссии же ведутся не один день. Вообще по моему глубокому убеждению, нам надо быть готовыми для того, что если, дай Бог, будет какой-то там, возможно, мирный процесс, все украинцы должны иметь опыт милитарного дела, быть готовыми защищать наше государство. А если говорить о снижении возраста – ну, во-первых, людей надо научить. Как минимум год нужно готовить качественного бойца. Конечно, в войне это время сужается. Но я считаю, что на сегодняшний день я хотел бы, чтобы эти люди были обучены. Потому что у нас очень много случаев, когда идут воевать, не имея качественной профессии, и потом большая беда. Это трагедия", – высказался мэр Львова.

Дебютный выпуск проекта "Дружына" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

К слову, 24 декабря в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что в парламенте не было и нет на рассмотрении никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

Читайте также: