Снижение поддержки армии: как коррупция и бедность влияют на донаты украинцев

В 2023 году украинцы задонатили вдвое меньше, чем в предыдущем

В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению объемов донатов украинцев в поддержку армии и военных нужд. Согласно данным опроса, проведенного Фондом Илька Кучерива и Центром Разумкова в августе этого года, более трети украинцев сократили свои пожертвования по сравнению с 2022 годом.

Почему украинцы стали меньше донатить на армию – в эксклюзиве TSN.UA.

Согласно информации Bloomberg, украинцы задонатили в три крупнейших фонда почти 19 млрд грн в 2023 году, что примерно вдвое меньше, чем в прошлом. Основными причинами такого уменьшения стали снижение уровня доходов и сбережений. Многие донатеры отмечают, что их экономическое положение ухудшилось из-за войны, что повлияло на их возможность вносить вклады в поддержку военных. Среди других причин — коррупционные скандалы в органах власти, снизившие мотивацию жертвовать собственными средствами, а также истории о мошенничестве под видом сбора средств.

Большинство частных благотворительных организаций сообщают о существенном снижении донатов в этом году. Сергей Притула говорит, что пожертвования уменьшились на пятую часть, а другие организации испытывают еще худшую ситуацию – некоторые испытали даже десятикратное уменьшение взносов. Крупнейшая благотворительная организация "Вернись живым" зафиксировала уменьшение взносов на 15%. Другая неправительственная организация Reactive Post сообщила Bloomberg, что пожертвования в этом году сократились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Некоторые волонтеры считают, что украинцы просто "привыкли" к войне, воспринимая ее как далекую от повседневной жизни. Многие помогают напрямую своим родным на фронте, вместо того, чтобы делать взносы через организации.

Хотя объемы пожертвований сократились, эти средства все еще нужны, потому что государство не всегда успевает их закрывать, подчеркивает Олег Карпенко из "Вернись живым".

С началом войны многие домохозяйства потеряли часть доходов, а налоговая нагрузка еще больше повлияла на возможности жертвовать.

Уменьшение донатов, наблюдаемое по сравнению с начальными этапами войны, можно объяснить целым рядом факторов. Среди них выделяются эмоциональное истощение, которое становится следствием продолжительной войны, экономические трудности в обществе, а также изменения в акцентах общественных настроений, сосредоточенных на повседневных вызовах. Кроме того, общественное доверие падает из-за коррупционных скандалов.

Детальнее – в эксклюзиве TSN.UA "СКАНДАЛИ З МСЕК, "БУСИФІКАЦІЯ" і БАГАТІ ПРОКУРОРИ! Тема донатів розлютила українців!"

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно внедрить должность военного омбудсмена, который "будет иметь доверие всего общества".

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