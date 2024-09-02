Снижение призывного возраста в Украине: военный врач ответил, насколько молодой должна быть армия

Если есть возможность откладывать снижение призывного возраста в Украине, это нужно делать максимально долго.

Такое мнение высказал врач, курирующий медицину восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“Это очень сложный вопрос. Если начнут идти ребята, которым 18-19, 20-25, кто потом будет поднимать эту страну? Я считаю, если есть возможность это отсрочивать, это нужно делать максимально”, — рассказал Кузин.

Он вспомнил себя в 19-20 лет: говорит, что был совсем ребенком.

“Это будет сломана психика однозначно. Трудность переосознания после того, как завершится война, в такой категории, мне кажется, будет гораздо больше. Если человек сформирован в 45-50, разложены уже четко жизненные ценности, таким людям легче выходить из этого стресса”, — говорит врач.

Впрочем, по его словам, старшим мужчинам воевать физически тяжелее.

“Это обострение всех хронических заболеваний, которые были до этого. Это сверхресурсы”, — рассказал Кузин.

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