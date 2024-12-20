Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: в Раде ответили

Снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет возможно в начале 2025 года, отметил советник комитета ВР Волянский, на что в Раде мгновенно отреагировали.

Информационное пространство Украины в пятницу, 20 декабря, всколыхнуло очередное скандальное заявление. Советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский заявил, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18-20 лет. По его словам, это произойдет уже в начале следующего года.

Об этом Назарий Волянский сказал в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 20 декабря.

В Верховной Раде не замедлили с ответом.

Что же говорят в Раде и действительно ли планируется снижение мобилизационного возраста после Нового года, разбирался ТСН.ua.

Волянский рассказал, когда снизят мобилизационный возраст

"В начале 2025 года в Украине снизят мобилизационный возраст до 18-20 лет", — заявил Волянский.

По словам советника комитета ВР, в первую очередь этого требуют европейские и американские партнеры.

Советник комитета Рады по экономическому развитию считает, что украинское руководство может столкнуться с необходимостью снизить мобилизационный возраст из-за возможного уменьшения военной помощи.

В Раде опровергли фейк

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина" опроверг это и подчеркнул, что даже если бы у кого-то и возникло такое желание — снизить мобилизационный возраст, то реализовать его не получилось бы. Тем более — в начале года.

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет — ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности — не рассматривается", — отметил он.

Волянского планируют лишить статуса советника

В то же время председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха на странице в Facebook анонсировал рассмотрение вопроса о лишении Волянского статуса советника.

"О заявлении советника комитета относительно якобы снижения мобилизационного возраста в 2025 году. Уважаемое общество, этим хочу сообщить, что ни Верховной Радой Украины, ни нашим комитетом в частности, не принималось и не планируется к принятию ни одного решения, о котором заявил в эфире господин Волянский. Он действительно является советником Комитета по вопросам экономического развития на общественных началах, но, как и десятку других советников, ему предоставили этот статус, чтобы именно советовать, а не вредить малопонятными и спекулятивными заявлениями, — подчеркнул нардеп.

Дмитрий Наталуха извинился перед украинцами, "если эта "сенсация одного актера" доставила кому-то неудобства в этот и без того тяжелый день".

Пост Дмитрия Наталухи

Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу предложения партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в настоящее время основная проблема — недостаток необходимого вооружения для бригад.

Ранее в Верховной Раде сообщили, что не располагают информацией об официальных требованиях по снижению призывного возраста от западных партнеров.

Александр Мусиенко о смене командования Сухопутных войск, обеспечении военных и мобилизационном возрасте

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