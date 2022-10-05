"Снова показывают "четыре направления": аналитик спрогнозировал, нападут ли войска Беларуси на Украину

Вероятность того, что белорусская армия может пойти войной против Украины - низкая.

Заявления об угрозах из Беларуси выгодны россиянам, поскольку из-за этого часть войск вынуждена находиться на северных границах.

Об этом сказал военный аналитик Игаль Левин в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Угроза вступления войск Беларуси в войну против Украины постоянно была. Но я считаю ее низкой. Я уверен, что все эти движения с приемом 20 тысяч оккупантов, мобилизацией, указами. Сейчас они разгоняют то, что якобы Запад хочет напасть на Беларусь, хотят снова показать "четыре направления" и так далее. Это делается, чтобы Украина держала военные группировки на севере и в центре. И Украина держит там группировку. Этот информационный шум работает на руку россиянам", — пояснил Левин.

Напомним, Беларусь в очередной раз продолжила военные учения у границы с Украиной, потому что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко очень не хочет вступать в прямой военный конфликт.

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