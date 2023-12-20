Снова порвало главный флаг в Киеве: из чего он сделан и как часто меняют

В КГГА говорят, что еще есть два комплекта в запасе.

Непогода снова повредила в Киеве главный государственный флаг Украины, развевающийся на флагштоке на территории мемориального комплекса "Национального музея Украины во Второй мировой войне".

Это произошло на прошлой неделе ( 14 декабря ) – фото с оборванным полотнищем опубликовали в социальных сетях. До этого сильный ветер серьезно повредил флаг в октябре и ноябре.

Сайт ТСН.ua поинтересовался у КГГА, достаточно ли у них флагов для замены и почему так часто страдает государственный флаг страны.

Сколько раз непогода рвала флаг

В коммунальном предприятий и по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения "Спецжилфонд", которое занимается и обслуживает конструкцию флагштока. нам рассказали, что снятие или замена флага осуществляется при увеличении ветровой нагрузки, повреждениях или при штормовом предупреждении. Напомним, что флаг имеет размеры 16 на 24 метра.

"В течение 2023 года замена полотна государственного флага Украины выполнялась два раза на новые полотна. По состоянию на декабрь у нас хранится еще два комплекта полотен государственного флага", — сообщил сайту ТСН.ua Игорь Ситяшенко заместитель директора КП "Спецжилфонд".

Кто изготовляет главный флаг

Ходили слухи, что главный флаг Украины сшили в Турции, но заместитель директора коммунального предприятия отмечает, что полотна государственного флага Украины изготовлены в городе Днепр и переданы КП "Спецжилфонд" во время сдачи в эксплуатацию флагштока. Его, напомним, открыли еще в августе 2020 года.

В "Спецжилфонде" добавляют, что финансирование строительства флагштока и закупку полотен государственного флага выполнила благотворительная организация "Благотворительный фонд "Будущий Киев", при этом бюджетные средства не привлекались.

Чем защищен флаг?

В коммунальном предприятии рассказали о технических характеристиках флага.

Оказывается, он украшен краем: белый брезент плотность 450, подкрепленный лентой шириной 5 сантиметров. К флагу также прикреплена металлическая капсула с интервалом в 25 сантиметров (алюминий для предупреждения коррозии) и добавлены подвесные карабины.

"Полотнище – ткань полиэстер трикотаж рашель. Для соединительных швов и длинных швов по бокам использована хлопчатобумажная нить №50. Снизу (более короткая сторона, разделение) использована 3-поверхосная полиэстерная нить", — информируют в "Спецжилфонде".

Обмерзание и сильный ветер

Но, как видим, все имеющиеся защитные средства не помогают.

"Учитывая, что сооружение флагштока построено на одном из самых высоких холмов реки Днепр и имеет высоту 87,66 метров (абсолютная отметка составляет 262, 66 м по Балтийской системе высот) полотнище флага эксплуатируется в сложных погодных условиях и значительных ветровых нагрузках, осадках, которые вызывают обледенение флага во время падения мокрого снега – все эти факторы приводят к естественному износу полотнища флага", — объясняет Игорь Ситяшенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Киеве непогода повредила самый большой флаг Украины – видео, фото

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