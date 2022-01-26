Снова школа - онлайн: кого уже отослали на "дистанционку" и какая ситуация в регионах

Снова школа - онлайн: кого уже отослали на "дистанционку" и какая ситуация в регионах

Окончательное решение каждое учебное заведение принимает само.

Из-за ухудшения эпидситуации в некоторых регионах Министерство образования и науки рекомендует школам перевести учащихся старших классов на дистанционное обучение с завтрашнего дня и по меньшей мере на две недели. Более 2 тысяч школ по всей Украине сделали это еще раньше.

О школьных перспективах 26 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, со вчерашнего дня старшие классы во всех ровенских школах перевели на дистанционное обучение. Ибо стремительно начала расти заболеваемость гриппом, ОРВИ и "ковидом". Такое же решение было принято и на Сумщине. На прошлой неделе в городе заболели около 800 детей. Но идею перехода в Интернет поддерживают не все.

"Дети болели всегда и болеют. Есть прививки, есть ограничения, обработка рук, санэпидемические мероприятия, но обучение должно быть очным", — отмечает мама третьеклассницы Елена Савченко.

В Харьковской области почти две сотни детей — в больнице в тяжелом состоянии. За последние недели, рассказывают врачи, заполненность медучреждений выросла почти до 60%. Штамм "Омикрон" хоть и менее агрессивен, чем "Дельта", но дети инфицируются им гораздо чаще.

"Среди детей сейчас заболеваемость более повышена, потому что дети до 12 лет не вакцинируются и, к сожалению, заболеваемость среди них сейчас растет", — отмечает директор Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов.

На дистанционке в регионе сейчас уже 17 школ.

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Из оффлайна в онлайн постепенно переходят и киевские школьники. Где-то классами, а где-то всем учебным заведением и по меньшей мере на две недели. В настоящее время таких в Киеве уже 12. Для сравнения – в начале недели таких школ было всего две.

Всего от очного обучения пока отказались более 2 тысяч школ по всей Украине. Из-за ухудшения эпидситуации Министерство образования и науки рекомендует это сделать всем.

В ведомстве советуют с завтрашнего дня перевести в онлайн учеников 5-11 классов по меньшей мере на две недели, высшие учебные заведения — на месяц.

МОН рекомендует школам снова перейти на дистанционку | Новости Украины

"Дошкольное образование, начальное и специальные заведения — это те заведения, дети в которых наименее приспособлены к дистанционному обучению, поэтому по возможности они должны учиться очно", — отметил руководитель Главного управления департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко .

Но окончательное решение каждое учебное заведение принимает само.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Ранее В МОН рассказали, сколько студентов будут получать стипендии.

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