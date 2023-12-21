Снова скандал: украинский топ-чиновник оказался гражданином России?! (видео)

По данным СМИ, Высшая квалификационная комиссия судей получила письмо от СБУ, в котором говорится, что у главы ВККС Романа Игнатова есть российское гражданство.

В Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС – ред.) разразился скандал. Глава сверхважного государственного учреждения Роман Игнатов, по информации СМИ, оказался гражданином России. Говорят, что красную книжечку у судьи откопала СБУ. Что известно об этом инциденте, как Игнатову разрешили годами работать на Украину и почему все молчали – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Судейский скандал

Утром 21 декабря в Высшую квалификационную комиссию судей пришло письмо с предупреждением от СБУ! Оказывается, Роман Игнатов, возглавляющий с июня 23-го года ВККС, едва ли не с начала 90-х имеет российское гражданство. Об этом сообщают источники издания ZN.ua.



ZN.ua пишет, что Высшая квалификационная комиссия судей получила письмо от Службы безопасности Украины, в котором говорится, что нынешний глава ВККС Роман Игнатов имеет российское гражданство.

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Информацию о письме подтвердили источники ZN.UA в ВКСС и Высшем совете правосудия. В Высшей квалификационной комиссии судей проходят активные консультации, что делать в этой ситуации, а сам Игнатов готовит брифинг.

Где были правоохранители?

Но это еще не все. Слухи о российском гражданстве Игнатова – появились не впервые. В июне 23-го, когда и назначили Игнатова, такая информация уже гуляла по сети. Тогда, чтобы замять скандал, судья даже вышел в СМИ и признался, что работал в РФ.



"В июле 1991 года я поступил в Саратовский юридический институт на судебно-прокурорский факультет, где готовили будущих судей и прокуроров.

В 1995 году в Саратовский юридический институт, согласно практике того времени, приехали представители из прокуратур разных регионов РФ для отбора выпускников. Мною заинтересовались представители прокуратуры Республики Карелия, которые предложили мне пройти специализированную практику в прокуратуре Петрозаводска, с перспективой дальнейшей работы в указанной прокуратуре... Таким образом, я оказался в Петрозаводске. Всего около восьми месяцев я проходил практику и работал в должности старшего следователя в прокуратуре города Петрозаводска", — сказал тогда председатель ВККС Роман Игнатов.

Игнатов до сих пор все отрицал

Однако Игнатов заверил, что российского аусвайса не получал, а некоторое время жил с советским удостоверением личности. Когда же вернулся в Украину, сразу же получил паспорт с трезубцем.

Но, похоже, в СБУ не поверили. Также возникает вопрос – как могли избрать российского гражданина в Высшую квалификационную комиссию судей Украины? Если кто не знал, эта комиссия после почти четырехлетнего перерыва наконец-то заработала в обновленном составе только в 2023 году и преследовала цель реализовать часть судебной реформы в Украине, а именно: проверить квалификацию тысяч новых судей.

"Крот" в судебной реформе?

Без новых профессиональных лиц в судебном звене власти Украина никогда не сможет развиваться, к тому же это одно из требований для вступления в ЕС. Каждый из судей, которых в ВККС 16, проходит тщательную проверку, в том числе и у правоохранителей. Как пишет профильное издание DeJure, к Игнатову вопросов не было.



В то же время Фонд DEJURE выражал сомнения в добродетели двух новоизбранных членов: судьи в отставке Владимира Луганского и экссудии Людмилы Волковой. Но к Роману Игнатову вопросов не возникло.

По информации ZN.UA, по 64 кандидатам в члены ВККС конкурсная комиссия делала запросы к контрразведке СБУ. Также ВРП обращалась для проверки всех 32 кандидатов-финалистов в другие правоохранительные органы. В настоящее время в ВККС проходят активные консультации о том, что делать в ситуации, которая сложилась с Игнатовым.

По информации журналистов, Игнатов намерен провести брифинг и прокомментировать слухи о "письме от СБУ". Ждем мы и реакции ВККС.

"Никогда такого не было, и вот снова!"

Следует напомнить, что подобная ситуация уже случалась в Украине. В 2022 году российский паспорт нашли у другого должностного лица — судьи Верховного суда Богдана Львова. Он также в 90-х проживал в РФ, где и получил гражданство, а затем десятки лет скрывал этот факт от широких масс. Однако враждебное удостоверение личности у него нашли не правоохранители, а журналисты. А вот уволить его удалось только после проверки СБУ – через месяц!

Хочется верить, что правоохранители не дадут этому делу сойти на нет и узнают, действительно ли Игнатов имеет российский паспорт, а главное — разберутся, как украинским чиновникам удается скрывать свое подданство Путину и одновременно работать на таких должностях в Украине!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СНОВА СКАНДАЛ! Украинский топ-чиновник оказался гражданином России?!".

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