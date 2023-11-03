Снова смертельное падение с высоты в Киеве: что известно о погибшем

Полицейские устанавливают все детали трагедии.
В Киеве снова произошла трагедия, связанная с падением с высоты. Событие произошло в Соломенском районе, около 11:15.
Об этом сайту ТСН.ua сообщили в полиции Киева.
“Предварительно известно, что в результате падения на улице Богдановской погиб мужчина. Он выпал ориентировочно с восьмого или девятого этажа дома. На места работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии“, – рассказали нам в полиции.
Полицейские добавляют, что визуально погибший – взрослый мужчина, но пока его личность не установлена.
Напомним, в Киеве утром 2 ноября по улице Академика Грекова,12Б нашли тело парня. Молодой человек выпал из окна пятого этажа.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла серия самоубийств подростков. Что известно о трагических случаях и связаны ли они с "группами смерти" — читайте на ТСН.ua.
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