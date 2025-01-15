Сняли обручальное кольцо у погибшего защитника на Житомирщине: жена военного рассказала шокирующие подробности

Стали известны новые подробности громкой и вопиющей истории, когда на Житомирщине жена погибшего военнослужащего Юлия Макаревич обнаружила, что с тела ее мужа Эдуарда Рошка исчезло кольцо.

По данным Юлии Макаревич, есть важное уточнение — когда тело мужчины привезли в морг, то кольцо было, а впоследствии, во время выдачи тела было обнаружено, что его нет. ТСН.ua пообщался с этой женщиной.

"Мне позвонила работница полиции и сообщила, что правоохранители нашли подозреваемого. Но добавила, что сегодня ему будет сообщено о подозрении", — говорит Юлия Макаревич.

Та добавила: "Я спросила о том, есть ли хоть какой-то шанс вернуть обручальное кольцо. Полицейская мне ответила, что обручальное кольцо тоже найдено. В ломбарде, в поврежденном виде. Обручальное кольцо распилено. Обручальное кольцо бы само не спало с пальца, потому что мужчина в последнее время поправился, но отказывался снимать. Его просто срезали. Подозреваемый — работник морга, который одевал моего мужа. Если он извинится, то я не прощу. Я сделаю все, чтобы этот человек сел".

Эдуард Рошка. Фото предоставила Юлия Макаревич

Резюмируя, Юлия Макаревич говорит: "Что бы я сказала подозреваемому? Кроме матов, у меня нет слов. Это неуважение, мне больно из-за того, что мой муж положил свою жизнь за таких людей, чтобы они жили в теплом доме. Боюсь того, что я ему пожелаю".

Непосредственно о своем муже Юлия говорит следующее: "Мой муж, защищая Украину, был абсолютно на всех направлениях. Встретил полномасштабное вторжение в Донецкой области — у них тогда была ротация. Муж был очень опытным танкистом. Он чувствовал танк душой. Погиб он на Курском направлении".

В полиции Житомирской области ТСН.ua рассказали, что совместно с областной прокуратурой планируют в ближайшее время прокомментировать новые подробности громкого дела.

В комментарии для ТСН.ua спикер полиции Житомирщины Иванна Силецкая добавила, что работник морга не смог объяснить мотивы таких своих действий. На вопрос о том, задержан ли он, Силецкая ответила нам так: "Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения".

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.

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