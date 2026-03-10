Снятие санкций с нефти и "хороший" разговор с Путиным: Трамп шокировал новыми заявлениями

Дональд Трамп / © Getty Images

Соединенные Штаты начали процесс снятия санкций с нефти, чтобы остановить ценовые скачки на мировых рынках. Президент Дональд Трамп предположил, что ограничения могут не вернуться никогда, поскольку он ожидает установления глобального мира. Об этом лидер США заявил после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который он оценил как «очень хороший».

Детали нефтяной стратегии Белого дома и будущее войны в Украине — в материале корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Трамп сделал заявление об операции в Иране

Президент США вышел к прессе на фоне лихорадки на нефтяных рынках и неопределенности относительно сроков завершения войны в Иране. Несмотря на это, Дональд Трамп излучал оптимизм, назвав свои действия «феноменальным успехом».

По словам президента, операция идет даже лучше, чем он надеялся. Главная цель Вашингтона сейчас — навсегда лишить Иран возможности производить ядерное оружие. Трамп выразил недовольство новым духовным лидером Ирана Моджтабой Хеменеи, однако не уточнил, станет ли тот «целью» для США.

Трамп поговорил с Путиным

Одним из самых резонансных моментов выступления Трампа стал рассказ о его телефонном звонке в Москву. Несмотря на данные спецслужб о том, что Россия могла предоставлять Ирану разведданные для ударов по американским военным, Трамп остался доволен диалогом с диктатором.

Дональд Трамп: «Мы, очевидно, говорили о Ближнем Востоке. И он (Путин — ред.) хочет быть полезным. Я сказал, что ты мог бы быть более полезным, если бы завершил войну между Украиной и Россией. Это было бы большей помощью. Но у нас был очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным».

Президент США вновь упомянул о личной неприязни между Зеленским и Путиным, назвав это «ненавистью», однако выразил надежду на позитивное развитие событий.

Нефть в обмен на мир: санкции могут не вернуться: санкции могут не вернуться

Чтобы обуздать цены на топливо, США уже частично ослабили ограничения для российской нефти, позволив Индии покупать ее непосредственно с танкеров в море. Трамп заверил: это только начало.

Дональд Трамп: «Мы отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, и мы собираемся их снять, пока ситуация не уладится. А дальше — кто знает? Возможно, нам и не придется их накладывать снова. Везде будет мир».

В то же время Вашингтон предлагает нефтяным танкерам специальные страховки от политических рисков и военное сопровождение в Ормузском проливе, чтобы гарантировать стабильность поставок.

Выступление Трампа состоялось после тяжелых выходных, когда он вместе с кабинетом встречал гробы с американскими военными, погибшими во время боевых действий на Ближнем Востоке. По словам президента, семьи павших героев имели к нему только одну просьбу: «завершить работу».

