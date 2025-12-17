Со съемочной площадки - в морскую охрану: как актер стал пограничником

"Руд" / © ТСН

Реклама

Одесская киностудия — место, где когда-то началась актерская карьера Андрея. Сегодня он возвращается сюда уже в военной форме. Пограничник с псевдонимом «Руд» теперь осваивает профессию морского охранника и учит побратимов спасать жизни в открытом море.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Актерское прошлое

Первый кастинг Андрея на Одесской киностудии был эмоциональным. Ему нужно было просто позвать девушку, но молодой актер так вошел в роль, что едва не оглушил режиссера.

Реклама

«Я не до конца понял ситуацию, что надо сделать, и начал в полный голос в маленьком помещении кричать. Это сразу произвело вау-эффект на режиссера, который сказал: все, кастинг закончен, берем!» — вспоминает Андрей.

После этого были роли бандитов, хулиганов и даже военных. Однако Андрей и не подозревал, что сценарий его реальной жизни окажется значительно сложнее киношного.

От волонтера до инструктора такмеда

Когда началось полномасштабное вторжение, актер сразу пошел в военкомат. Тогда ему отказали из-за отсутствия военной специальности. Андрей не сложил руки и занялся волонтерством: возил инсулин в Николаев, строил сложную логистику по доставке лекарств фурами.

Поскольку в дороге неоднократно попадал под обстрелы, Андрей начал самостоятельно изучать тактическую медицину. Эти знания стали решающими, когда он в конце концов попал в ряды Морской охраны. На выбор подразделения повлияла любовь к родному городу.

Реклама

«Я раньше, когда уезжал когда-то далеко от Одессы, я чувствовал, насколько мне не хватает даже просто воздуха — что это другой воздух. Была возможность уехать за границу, там жить, работать, но я всегда возвращался назад. Потому что я люблю это море», — признается «Руд».

Спасать жизни во время шторма

Сейчас Андрей — инструктор. Пока корабли стоят у причалов, он проводит для экипажей интенсивные тренировки. Бойцы учатся эвакуировать раненых из узких помещений, например, из машинного отделения, где пространство крайне ограничено.

«Если что-то случилось — притянули человека. В первую очередь мы должны сделать так, чтобы у нас не было непосредственно прямой угрозы. Это может быть пожар, это может быть электрический ток — сначала вытащить, потом оказывать помощь», — объясняет тонкости работы пограничник.

Главная сложность работы морского медика — необходимость останавливать кровотечение или накладывать повязки в условиях качки и шторма. Андрей отмечает: теории мало, поэтому бойцы «работают ручками», доводя навыки до автоматизма.

Реклама

Бывший актер говорит, что его нынешние ученики схватывают все на лету, ведь понимают: от их слаженности зависит, вернутся ли они с боевого дежурства в море живыми к берегу.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 09:00 новости 16 декабря. Из оккупации вернули 60 украинцев! США заблокируют порты Венесуэлы