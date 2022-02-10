Со слезами на глазах: Анджелина Джоли в Конгрессе США выступила в поддержку жертв домашнего насилия

Со слезами на глазах: Анджелина Джоли в Конгрессе США выступила в поддержку жертв домашнего насилия

Звезда призвала сенаторов как можно скорее продлить действие закона, направленного на защиту жертв насилия.

Анджелина Джоли выступила в американском Конгрессе с эмоциональной речью о жертвах домашнего насилия.

Об этом идет речь 10 февраля в сюжете ТСН.19:30.

46-летняя звезда побывала в Вашингтоне вместе со своей 17-летней дочерью Захарой.

Всемирно известная актриса призвала сенаторов как можно быстрее продлить действие закона, направленного на защиту пострадавших от агрессии близких. С этой проблемой Джоли столкнулась и сама. Именно из-за агрессии, которую ее бывший муж актер Брэд Питт проявлял в частности в отношении сына пары, она развелась.

Закон, по которому выступала Джоли, впервые был принят в 1990-м. Тогда его представил Джо Байден. Документ должен был предоставить больше средств для улучшения помощи жертвам домашнего и сексуального насилия. Анджелина Джоли упрекнула сенаторов в том, что те слишком долго медлили с продолжением закона, и он опоздал спасти многих женщин и детей. В 2018 году срок действия закона истек.

Анджелина Джоли выступила в Конгрессе с речью о жертвах домашнего насилия | Новости мира

"Стоя здесь, в центре силы нашей страны, я могу думать только о людях, чьи обидчики заставили их почувствовать себя бессильными, и о системе, которая не может защитить. Когда Конгресс молчит, чувство бессилия становится сильнее. Люди думают: "Мой обидчик прав. Наверное, я никому не нужна", — сказала артистка.

Напомним, что Анджелину Джоли заскочили на свидании с экс-мужем.

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