Со слезами, на коленях и c гимном Украины: как местные встречают защитников в деоккупированных селах и городах

На деоккупированных от российских войск территориях местные жители встречают украинских защитников со слезами на глазах и многие на коленях.

Люди в знак благодарности бросаются обнимать бойцов, выражают слова благодарности и угощают всем вкусным, что у них есть.

На встречу львовским десантникам 80-й бригады сошлось чуть ли не целое село Богуславка Харьковской области. Люди с флагами, слезами и цветами приветствовали своих освободителей. Далее все вместе исполнили Гимну Украины и сделали коллективное фото на память.

В занятии...Существовал без электроэнергии и коммуникации для шести месяцев. Had no idea that Kyiv withstood and the world was supporting them. Они были направлены на удовлетворение зданий и работы для продовольствия. Were threatened: "if returns, you'll be executed". Теперь они находятся в доме. pic.twitter.com/kEVSEx97n4 — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022

На следующем видео с освобожденных территорий Украины – люди, находившиеся в оккупации полгода. Местные жили без света и связи и не знали, что происходит в Украине. Россияни заставляли их работать за еду и угрожали расправой.

ВСУ выбили врага из Лимана Донецкой и 2 октября сообщили о том, что город полностью зачищен от захватчиков. Местные жители не сдержали слезы от встречи с украинскими защитниками.

В освобожденном селе Новопетровка Херсонской области местные встречали защитников яблоками, а одна из женщин спросила бойцов ВСУ, где они так долго были и искренне и со слезами обняла освободителей.

Украинские силы обороны освободили поселок Борово Изюмского района Харьковской области и большую часть Боровской общины. Там бойцов встречали даже вышитыми рушниками.

Когда дети замечают украинских военных, они также стремглав мчатся к автомобилям с бойцами. В поселке Ковшаровка на Харьковщине защитники угощали малышей сладостями.

В сентябре ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Там местные обнимали освободителей, и кажется, что до конца не верили, что они стоят рядом. Когда военные заходили в город, то по обе стороны дорог люди выкрикивали "Слава Украине", а некоторые встали на колени. "Мы пол года молились, чтобы вы к нам вернулись", — говорили местные жительницы и сразу решили накормить воинов оладьями.

ВСУ вернули из-под оккупации уже более полутора тысяч сел и городов

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