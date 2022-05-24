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Соавтор Конституции рассказал о страшных последствиях для Украины, если РФ сейчас не подпишет капитуляцию

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Соавтор Конституции рассказал о страшных последствиях для Украины, если РФ сейчас не подпишет капитуляцию

Фото: gettyimages.com

Война в Украине, развязанная Россией во главе с диктатором Владимиром Путиным, должна закончиться капитуляцией страны-агрессора РФ.

Украинский политик Роман Бессмертный (2010-2011) отмечает, что документ о капитуляции должна отписать официальная Российская Федерация, напавшая на Украину и варварски убивающая и мордующая мирных людей, а также представители цивилизованных стран, которые будут так называемыми гарантами.

Об этом украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук Роман Бессмертный сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Полной капитуляцией России, — ответил он на вопрос, которым видит завершение войны в Украине, и продолжил, — "Причем с одной стороны должен подписать капитуляцию Путин или уполномоченное лицо, а с другой — это будет формат "Рамштайна", 43-44 ( стран.- ред.), не имеет значения, но это тот мировой союз, который противодействует этой агрессии".

Бессмертный отметил, что, вероятно, Путин может не подписать капитуляцию. Но напомнил, что Гитлер тоже не подписывал его, это сделал начальник Генштаба.

"Пусть и этот застрелится", — сказал Бессмертный на реплике ведущего, точно отметив, что Гитлер застрелился в бункере.

Бессмертный подчеркнул, что в этой войне Россия должна капитулировать и любые другие попытки, по его словам, это лишь "оттяжка времени, пауза, которая все равно перерастет в продолжение войны".

Напомним, Зеленский готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие.

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