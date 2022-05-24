Соавтор Конституции рассказал о страшных последствиях для Украины, если РФ сейчас не подпишет капитуляцию

Соавтор Конституции рассказал о страшных последствиях для Украины, если РФ сейчас не подпишет капитуляцию

Война в Украине, развязанная Россией во главе с диктатором Владимиром Путиным, должна закончиться капитуляцией страны-агрессора РФ.

Украинский политик Роман Бессмертный (2010-2011) отмечает, что документ о капитуляции должна отписать официальная Российская Федерация, напавшая на Украину и варварски убивающая и мордующая мирных людей, а также представители цивилизованных стран, которые будут так называемыми гарантами.

Об этом украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук Роман Бессмертный сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Полной капитуляцией России, — ответил он на вопрос, которым видит завершение войны в Украине, и продолжил, — "Причем с одной стороны должен подписать капитуляцию Путин или уполномоченное лицо, а с другой — это будет формат "Рамштайна", 43-44 ( стран.- ред.), не имеет значения, но это тот мировой союз, который противодействует этой агрессии".

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Бессмертный отметил, что, вероятно, Путин может не подписать капитуляцию. Но напомнил, что Гитлер тоже не подписывал его, это сделал начальник Генштаба.

"Пусть и этот застрелится", — сказал Бессмертный на реплике ведущего, точно отметив, что Гитлер застрелился в бункере.

Бессмертный подчеркнул, что в этой войне Россия должна капитулировать и любые другие попытки, по его словам, это лишь "оттяжка времени, пауза, которая все равно перерастет в продолжение войны".

Напомним, Зеленский готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие.

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