Собака — герой Украины: бельгийская овчарка нашла тела более 120 пропавших и спасла не одного человека

Собака — герой Украины. Эта история о бельгийской овчарке Беше из Павлоградского кинологического поисково-спасательного отряда "Антарес". Именно она нашла тела более 120 пропавших. Благодаря ее ловкости удалось спасти не одного человека.

Как работает Беша — видела корреспондентка ТСН Анастасия Неверная

Под торжественную музыку и аплодисменты Беша следует на сцену. Шестилетняя овчарка – последние 5 лет она работает поисковиком.

Награду Беша воспринимает спокойно. К большому количеству людей вокруг не привыкать. Ведь большинство своей жизни она провелоа в поисковых миссиях, на местах взрывов, больших аварий, вражеских прилетов.

Сразу после награждения четырехлапая геройка вместе со своей напарницей Ларисой Борисенко едет на юг Украины. Там сейчас идут ожесточенные бои и много пропавших защитников, задача овчарки отыскать их.

Бельгийская овчарка Беша/Скриншот с видео ТСН

“Началось полномасштабное вторжение и объемы работы стали гораздо больше и они стали тяжелее, сложнее. Сейчас мы проработали уже 12 регионов”, – говорит руководитель павлоградского кинологического поисково-спасательного отряда “Антарес”.

Кинологический клуб "Антарес" Лариса Борисенко возглавляет более десяти лет. Бешу воспитывает с двух месяцев – с тех пор почти все время они вместе.

“Нам удавалось очень много людей возвращать из небытия, даже по маленьким крохам вообще после прилетов российских ракет. Даже через год два там, где полностью все отчаявшиеся наши собаки давали результат”, — говорит Лариса Борисенко.

Они работали на месте попадания российской ракеты по многоэтажке Днепра. На руинах разрушенной гостиницы в Кривом Роге. Искали тела погибших на поле боя в Харьковской области.

Во время поисков павшего бойца вместе взорвались на растяжке. Беша отделалась незначительными ранениями. А ее владелица Лариса несколько дней провела в коме. Пока кинолог не очнулась, Беша места себе не находила от волнения.

"Первое, что я спросила, когда пришла в себя в "мечке", есть ли у меня ноги и второе, моя собака погибла? Мне говорили нет, ноги у тебя еще есть и собака твоя жива с ней все почти хорошо спасла ее кевларова попона. Я не верила, пока мне дочь не прислала видео”, — говорит Лариса Борисенко.

После пережитого обоим пришлось заново учиться работать в паре.

Бельгийская овчарка Беша/Скриншот с видео ТСН

"Для нее нет никаких препятствий, вообще нет страха ни перед чем, то есть она работает и в темноте на огромном расстоянии от меня, раскручивает в 200-300 метрах запах и выходит на него", — говорит Лариса Борисенко.

Очень часто нав поиски вместе с Ларисой и Бешей отправляется кинолог Вячеслав. Говорит, искать погибших морально тяжело, но их родственникам это нужно.

"Главное вернуть тело домой, чтобы родственники могли приходить к сыну или к своей дочери, к родственникам. Для меня труднее, когда без результата возвращаешься", — рассказывает Вячеслав Майборода.

Чтобы был результат, собаки "Антареса", в том числе и Беша, в буквальном смысле роют землю носом. И часто получают травмы.

“Постоянно изрезанный нос, постоянно изрезанные лапы, глаза вот мы летом работали у нас было 3 объекта подряд, где была стекловата, это большая проблема, потому что до сих пор у одного у нее еще проблемы он был забит стекловатой и до сих пор она отходит”, — говорит Лариса Борисенко.

Каждый новый вражеский прилет для них означает многодневную, почти непрерывную работу. И иногда именно собакам удается то, что не по силам человеку.

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