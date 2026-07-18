Пес Спиди пропал на полигоне и вернулся к военному спустя три года: невероятная история (фото, видео)

Пес Спиди / © ТСН

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Во Львовской области развернулась удивительная история спасения и верности. Еще в 2022 году военнослужащий и известный музыкант Саша Буль забрал рыжего пса из зоны боевых действий во Львовскую область. Подразделение Александра тогда срочно передислоцировали, а оставить бродягу, который за считанные дни стал настоящим верным другом, на передовой боец просто не смог. Но на военном полигоне во Львовской области Спиди неожиданно исчез.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.

История пса Спиди

Именно так дома Спиди теперь каждый день радостно встречает Сашу Буля, возвращающегося со службы — нежно трется о хозяина и преданно облизывает ему лицо.

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Саша Буль, военнослужащий ВСУ, музыкант: «Спиди, мой дорогой, ты мой любимый тупица… Мой любимый друг!».

Собаке сейчас около пяти лет, и где только его за это время не заносила жизнь — точно знает только он сам. На теле и голове животного отчётливо видны многочисленные шрамы, покусанные лапы. Но о подземных или наземных странствиях пса — чуть позже.

Сейчас Спиди счастливо живёт в большой семье военнослужащего Александра вместе с его женой Екатериной и их новорождённой дочерью Терезой. Также пес делит жилплощадь с ещё одной четвероногой обитательницей — собакой Монтаной, которую семья ранее взяла из приюта, и кошкой Невадой. На кухне хозяин уверенно отдает Монтане команду и послушно угощает лакомством: «Монтана, „Зайчик“, ай, молодец!».

Знакомство в Сумской области и 1200 километров за спиной

Саша Буль впервые встретил рыжего бродячего пса на фронте в Сумской области ещё в далеком 2022 году. Боец сразу попросил жену прислать из тыла как можно больше качественного корма.

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Саша Буль, военнослужащий ВСУ, музыкант: «Он приходит к нам на позиции весь в грязи, мокрый, от него сильно пахнет собачьим. Наши ребята говорят: „Вот, опять эта собака пришла“. А я им отвечаю: „Это моя собака, она должна быть здесь, вместе со мной“. И даже наш командир в конце концов смягчился, говорит: „Хорошо, пусть у неё будет своё законное место у тебя под столом“. Командир потом уважительно называл его Александровичем — в честь отчества моего имени».

Когда же впоследствии поступил официальный приказ нашему подразделению срочно передислоцироваться — оставить Спиди на произвол судьбы зимой, в самый разгар ожесточённых боевых действий, военный просто не смог этого сделать.

Саша Буль, военнослужащий ВСУ, музыкант: «На войне действительно очень много собак. Очень много именно брошенных животных. Я лично встретил целую кучу таких — кого-то мы с ребятами постоянно подкармливали тушенкой, кого-то наши боевые медики могли оперативно подлатать и перевязать, если собачка была ранена. Когда наши колонны для марша были окончательно сформированы, я просто открыл дверь автомобиля, и он мгновенно запрыгнул внутрь. И так вместе со мной проехал более 1200 километров. Причём этот пес сидел у меня в салоне, как настоящий попугай — прямо на плече, вот так положив лапы мне на шею, он со мной и приехал в тыл».

Некоторое время Александр вместе со Спиди находились на одном из военных полигонов во Львовской области. Тогда боец активно искал для четвероногого новую заботливую семью. Ведь у Саши дома на тот момент уже жила другая собака — Юта.

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Саша Буль, военнослужащий ВСУ, музыкант: «Я, конечно, теоретически мог бы отдать Спиди своей жене, пусть он спокойно ждет дома, пока я вернусь с войны. Но на тот момент у нас уже была собака Юта, которую мы ранее подобрали на улице. Она вообще не переносила других собак рядом с собой, была очень авторитарной по характеру и точно не допустила бы появления другой собаки дома».

Три года скитаний и удивительная встреча на полигоне

Однако пока семья тщательно искала для Спиди новых хозяев, тот внезапно исчез с территории полигона. Его не было ни слышно, ни видно целых три года.

Саша Буль, военнослужащий ВСУ, музыкант: «Я ни на день не забывал о нём. Меня всё это время очень сильно гнетала мысль, что я каким-то образом подвёл эту собаку, не присмотрел за ней».

Почти два года назад у семьи Александра от старости умерла их любимая собака Юта. Поэтому впоследствии супруги взяли из приюта Монтану. А вскоре Саша Буль, вновь приехав по служебным делам на полигон, неожиданно встретил там того самого неуловимого и пропавшего рыжего Спиди.

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Саша Буль, военнослужащий ВСУ, музыкант: «Он с первой секунды бросился мне прямо под ноги! Что-то там по-своему улюлюкает, радостно пищит, скулит, крепко трется об мои ноги — такой несчастный и в то же время счастливый… Весь в лесных клещах, покусанный, видно, что где-то с кем-то жестоко боролся за выживание».

Екатерина Пасниченко, жена военнослужащего: «Я сразу расплакалась, когда узнала. Саша время от времени по службе ездил на этот полигон. И когда он снял на телефон и прислал мне видео, как Спиди неожиданно подбежал к нему, изо всех сил цеплялся лапами за ноги, плакал и скулил… Я просто рыдаю в трубку и говорю: „Боже мой, немедленно забери его домой!“».

Теперь у Спиди на ошейнике установлен специальный современный трекер с постоянной геолокацией. Ведь время от времени, как со смехом говорит Саша, пес очень любит ускользать в дальние самостоятельные путешествия.

Саша Буль, военнослужащий ВСУ, музыкант: «Он очень любит погулять в лесу. Поэтому, чтобы у нас дома был покой и мы всегда точно знали, где он находится, мы купили этот трекер. Однажды Спиди во время прогулки самостоятельно почти добежал до Крехова. Я думаю, это в одну сторону километров 20 будет. Вернулся ли он сам? Да, в тот же день к вечеру вернулся».

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Но иногда, говорит Саша, он просто садится на свой мотоцикл и сам едет по лесным дорогам за Спиди, потому что уже поздно и пора возвращаться домой. Его главная особенность, говорит хозяин, — это невероятная любовь к путешествиям на очень длинные расстояния. О приключениях Спиди Саша Буль даже написал собственную художественную новеллу, которая стала для него настоящим свидетельством чуда на этой войне. Поэтому он и назвал собаку Спиди Гонсалес — в честь самого быстрого мышонка Мексики из знаменитого мультфильма.

Александр обнимает рыжего друга во дворе: «Иди сюда, мой золотушка!». Военный убеждён, что эта война принесла страшное горе и страдания не только людям, но и тысячам беззащитных животных. И он искренне верит, что украинцы, увидев такие истории, будут всё чаще забирать четвероногих друзей из приютов.

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