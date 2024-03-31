"Собаки ели людей, убитых на улицах": волонтер рассказал ужасные подробности об оккупированной Киевщине

Гражданин Казахстана Константин Гудаускас спас более 200 человек с оккупированных территорий Украины.

Волонтер Константин Гудаускас рассказал ужасные подробности об оккупированной Киевщине. В частности, о поведении собак, которые боялись взрывов и которым нечего было есть.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он вспомнил события марта 2022 года.

“Многие животных оставили люди, собак. Они не могли взять их. Кто-то так быстро уезжал, что… Животные пугались взрывов, а их было очень много, они срывались и убегали. Потом им просто нечего было есть и они ели людей, убитых на улицах", – рассказал Константин Гудаускас.

Напомним, Буданов прокомментировал слова Макрона о наступлении оккупантов на Киев.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео РОССИЯНЕ ЕЖЕДНЕВНО НАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ, МАТЬ КОТОРОЙ УБИЛИ! Эти зверства шокируют! | Гудаускас

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