Собаку на фронт?: в Киеве "бусифицировали" мужчину с собачкой (видео)
В Киеве мужчину «упаковали» в бус вместе с его любимцем.
В Сети распространяется видео, как в Киеве мобилизовали мужчину, запихнув в бус вместе с его собакой.
Видео распространили местные столичные паблики.
«Сообщают, что в Деснянском районе сегодня наблюдали, как животное вместе с хозяином «запаковали», — говорилось в сообщении.
Также в Сети распространялась информация, что этого пса якобы потом видели на улице.
«Мужчину доставили в ТЦК, составили протокол на него (он был без учетных документов) и отпустили вместе с собакой», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
Ранее пользователи соцсетей распространили видео, на котором двое мужчин в военной форме выходят из машины и подбирают на улице кота. В Сети предположили, что это были работники ТЦК, и пошутили, что кота «мобилизовали». Однако в Киевском ОТЦК заверили, что не «мобилизовали» кота, и призвали не вестись на вражескую пропаганду.