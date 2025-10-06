Собаку на фронт?: в Киеве "бусифицировали" мужчину с собачкой (видео)

Скриншот с видео

Реклама

В Сети распространяется видео, как в Киеве мобилизовали мужчину, запихнув в бус вместе с его собакой.

Видео распространили местные столичные паблики.

«Сообщают, что в Деснянском районе сегодня наблюдали, как животное вместе с хозяином «запаковали», — говорилось в сообщении.

Реклама

Дата публикации 17:42, 06.10.25 Количество просмотров 12 В Киеве мужчину запихали в бус вместе с собакой

Также в Сети распространялась информация, что этого пса якобы потом видели на улице.

«Мужчину доставили в ТЦК, составили протокол на него (он был без учетных документов) и отпустили вместе с собакой», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Ранее пользователи соцсетей распространили видео, на котором двое мужчин в военной форме выходят из машины и подбирают на улице кота. В Сети предположили, что это были работники ТЦК, и пошутили, что кота «мобилизовали». Однако в Киевском ОТЦК заверили, что не «мобилизовали» кота, и призвали не вестись на вражескую пропаганду.