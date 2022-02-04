Собчак сожалеет, что ее "не очень хотят видеть в Украине" из-за незаконного посещения Крыма

Собчак сожалеет, что ее "не очень хотят видеть в Украине" из-за незаконного посещения Крыма

Собчак заявила, что не считает такую позицию правильной, напомнив, как высказывалась о том, что оккупация Крыма была "неправильным действием" по отношению к Украине.

Ксения Собчак, которая в 2020 году нарушила украинское законодательство, въехав в оккупированный Крым не через админграницу, сожалеет, что ее "не очень хотят видеть в Украине".

Соответствующее заявление российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ 3 февраля озвучила в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мне пришлось однажды посетить Крым как журналисту. Я была там 12 часов. Я прилетела брать интервью у Натальи Поклонской (бывшего так называемого прокурора Крыма. – Ред.). Это было ее принципиальное условие – видимо, для того, чтобы именно спровоцировать меня приехать", – вспомнила Собчак.

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Она заявила, что якобы просила о въезде на Крымский полуостров через украинскую территорию, однако получила отказ.

"До этого посещение Крыма, точнее непосещение его, было для меня некой внутренней принципиальной позицией. И мне жаль, что, как я понимаю, после этого посещения меня не очень хотят видеть в Украине. Мне не кажется, что это верно", — высказалась журналистка.

Собчак отметила, что "была единственным человеком в статусе кандидата в президенты РФ, который открыто говорил о том, что Крым, присоединенный к России, — это неправильное действие по отношению к Украине". "Никто больше из людей в этом статусе такового не говорил", — добавила она.

Напомним, что в 2018 году Ксения Собчак попала в базу украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение аннексированного Крыма в 2014 году.

Четыре года назад она также просила у Киева разрешения посетить оккупированный Крым как кандидат в президенты, чтобы работать с "избирателями". Павел Климкин, который тогда занимал должность министра иностранных дел Украины, называл ее намерение "политической шизофренией".

Собчак признала, что ее не хотят видеть в Украине после визита в Крым

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