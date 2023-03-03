Собирал донаты для кинологов: в Киеве мужчина пробежал 23 км, чтобы создать рисунок собаки

В Киеве мужчина пробежал 23 км, чтобы создать рисунок пса. Так киевлянин Всеволод Севастьянов собирал донаты для кинологического отряда из Павлограда.

Житель столицы разработал маршрут, напоминающий форму собаки, и начал двигаться по этой треектории, фиксируя все программой по GPS. Что из этого получилось – смотрите в сюжете ТСН.

"Всеволод бежит, программа с GPS фиксирует его беговой путь, после чего формируется траектория движения. Впрочем, бегать просто по дорожкам или вокруг озера — ему неинтересно. Когда Всеволод смотрит на карту, в пересечениях улиц и переулков он видит не просто схему прямых линий, его фантазия сразу рисует картинки и фигуры, которые он затем превратит в маршрут, и обязательно его пробежит", — говорится в сюжете.

За три года такого бегового творчества бегун Всеволод Севастьянов одолел десятки схожих маршрутов, посвященных ВСУ и нашей победе.

"Этот маршрут я разработал в поддержку сбора для кинологического отряда "Антарес", которому UAnimals собирает на автомобиль, на горючее, на экипировку для собак, занимающихся спасением людей после российских обстрелов", — говорит бегун.

Собаки кинологического отряда "Антарес" – универсальные поисково-спасательные псы. Раньше их чаще всего вызывали на поиски потерявшихся или заблудившихся людей, но с началом войны запрос изменился – их начали вызывать туда, где оккупанты натворили много бед. Там, где недавно был обстрел, или попала ракета – павлоградские собаки находят и живых, и уже, к сожалению, погибших людей. Когда российская ракета попала в многоэтажное здание в Днепре, отряд "Антарес" прибыл на место трагедии через два часа после удара. В сверхсложных условиях 11 кинологов и семь собак работали почти сутки. Кинологический отряд также работает с гуманитарной миссией "На щите", чтобы искать тела погибших воинов вплотную к линии фронта.

"Мы такая уникальная организация, которая посвятила себя и поиску живых, и поиску погибших. На сегодняшний день мы привлекаемся полицией по всей территории Украины, и ГСЧС, и военными", — говорит руководитель отряда "Антарес" Лариса Борисенко.

С бегуном из столицы, который взялся помочь их сбору, Лариса не знакома. Говорит – когда увидела его сообщение в соцсетях, очень растрогалась.

"Я открываю ссылку и вижу, что человек совсем незнакомый бежит такой марафон да еще и в такой форме собачки… Для меня это было так сильно и так впечатляюще", — признается женщина.

Всеволод рассказал, что нашел эскиз маршрута, который рисовал еще 1,5 года назад и который все никак не мог воплотить в жизнь, прорисовал детали, надел форму и побежал свою самую длинную в жизни тренировку – 23 километра. Чтобы не сбиться с маршрута и не пропустить нужный поворот, иногда останавливался и подсматривал в карту.

Фото: ТСН.ua

А Лариса со своей Спарки передает безграничную благодарность спортсмену за столь креативную поддержку.

Чтобы помочь хвостатым спасателям, не обязательно бежать много километров как Всеволод, каждый может приобщиться к доброму делу даже сидя на диване.

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