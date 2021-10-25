Собирал ягоды в лесу и исчез: в Хмельницкой области 18 часов искали 10-летнего мальчика

Ребенок пошел в лес вместе с отцом.
В Хмельницкой области 18 часов искали пропавшего 10-летнего мальчика. Потерялся он, когда собирал с отцом ягоды.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 25 октября.
Несколько сотен полицейских, военных и волонтеров всю ночь прочесывали заросли, тропы и поля, но тщетно.
Утром пропажу случайно увидела пенсионерка на соседем дворе. Оказалось, что ребенок ночью пришел в деревню, нашел заброшенный дом и там заночевал. Женщина слышала об исчезновении и сразу позвонила в полицию.
После осмотра медиков мальчика вернули родителям.
Нагалаемо, ранее на Закарпатье нашелся грибник, которого спасатели искали двое суток.