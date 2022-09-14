Собирала вся Канада: Украина получила целый контейнер медицинского оборудования для госпиталей

Волонтеры получили целый контейнер медицинского оборудования, которое собирала без преувеличения вся Канада. Там и колесные кресла, и костыли для раненых бойцов, и много антисептических средств, которые понадобятся как в госпитале, так и на передовой.

Об этом в эфире ТСН рассказала корреспондентка Виктория Никоненко.

Когда с началом войны семья Кошельников решила волонтерить, то пыталась помогать людям своими силами. Позже с ними связалась польская организация – от них уже получали и отправляли на передовую еду, одежду, турникеты для военных. А недавно поляки предложили стать посредником в логистике — и из Канады доставить медицинское оборудование.

"Коляски были для людей с инвалидностью, для пострадавших парней было много медицины. Костыли, ходунки, все для того, чтобы реабилитировались наши бойцы после полученных травм", — говорит волонтер Денис Кошельник.

Собирала все эти принадлежности не только украинская диаспора – присоединились и другие канадцы. Вместе передали целый контейнер помощи. Теперь задача украинских волонтеров – доставить все это медицинское оборудование тем, кому это больше всего необходимо.

Таким бойцам, как Ярослав, который лечится в столичном госпитале после контузии. 24 февраля он добровольцем ушел на фронт – сначала защищал Киевскую область, после того, как оккупанты бежали из столичного региона, Ярослав попал на Донбасс. Однажды во время штурма ребятам нужно было отойти на защитные позиции.

"За нами был прилет, нас контузило, мы ничего не слышали, в состоянии шока были. И когда мы выходили на защитные позиции, перед нами прилетело и назад волной отбросило и в окопах ногу подвернул. Если я неправильно стану, оно начинает гулять и подворачивает ногу до такой боли, что иногда и слезы идут", — рассказывает военнослужащий ВСУ "Муха".

Теперь, говорит, очень многие его собратья нуждаются в реабилитации. Некоторые ранения даже у опытного воина вызывают ужас.

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В самом госпитале говорят – хотя все необходимое сейчас имеют от государства, но на реабилитацию попадают все больше бойцов, и помощь очень кстати. "Много обращается к нам пациентов, которые были ранены — были получены травмы рук, ног, конечностей. Сейчас помощь нужна в большем количестве, потому что количество людей, которым нужна такая помощь увеличилась. В мирное время было по-другому, мы были обеспечены, а сейчас принимаем и благодарим тех, кто помогает", — отмечает главная медицинская сестра территориального медицинского объединения Украины по Киеву Алла Антонюк.

Волонтеры же советуются с медперсоналом, в чем учреждение больше всего нуждается, чтобы впоследствии наведаться еще раз.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 203-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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