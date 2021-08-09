Собирали деньги, а офисы закрывали: мошенники обманули около 200 человек, которые хотели работать за границей

Собирали деньги, а офисы закрывали: мошенники обманули около 200 человек, которые хотели работать за границей

В Тернополе задержали банду, которая собирала деньги с потенциальных работников и исчезала.

Обманули 192 человека и заработали на них 1,5 миллиона гривен. В Тернополе полицейские задержали группу, которая обманывала людей, обещая найти им работу за рубежом.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 9 августа.

Пять человек — супруги-организаторы и три исполнителя — создали несколько юридических компаний для предоставления посреднических услуг по трудоустройству за рубежом. Однако лицензий на такой вид деятельности не имели. Объявления размещали в Интернете, деньги у людей брали в своих офисах и обещали за два месяца отправить клиентов на работу, когда истекал срок, то офисы уже были закрыты, а телефоны не отвечали.

Далее — новые офисы появлялись по другим адресам и все начиналось сначала.

"Во всех фигурантов уголовного производства были проведены санкционированные обыски по месту жительства. В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, которые имеют значение по делу, а именно мобильные телефоны, черновые записи и копии соответствующих документов", — рассказал начальник сектора Департамента миграционной полиции Максим Газин.

Четырем фигурантам дела уже объявлено подозрения по статье "Мошенничество". Теперь им грозит — двенадцать лет за решеткой.

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