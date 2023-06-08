Собирали щенков с подтопленных улиц, как грибы: одесские волонтеры рассказали о трудностях вывоза животных из Херсона

Украинцы спасают животных из пострадавшей Херсонщины. Зооволонтеры по затопленным домам собирают обессиленных собак и кошек, а затем развозят их по всем уголкам Украины. Несколько десятков мокрых, испуганных и голодных животных привезли и в Одессу. Некоторым уже подыскали новых хозяев, говорится в ТСН.

Щенков собирали по улицам Херсонщины, как грибы, рассказывают волонтер. У них было меньше всего шансов на спасение от большой воды, но сейчас больше всего – найти новую семью. “У нас было почти 20 кошек, остался один котенок, все пристроились. Собак тоже разбирают, больше обычно берут щенков, штук 15 разобрали”, – рассказывает волонетр Елена.

Одесские волонтеры вместе с добровольными помощниками накануне отправились в Херсон целой колонной автомобилей. Увезли столько животных, сколько смогли вместить в машинах. “У меня 13 животных поместилось в машину, у каждого не меньше, или больше. Спасибо военные нам помогали, сопровождали, предупреждали, как ангелы прямо над нами. Ситуация жесткая, нужно ехать еще, вода идет, будет животных еще больше”, — убеждена волонтер Регина.

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Одесситы несут в центр реабилитации корма, переноски, наполнители, игрушки и аксессуары для животных. Кто не может взять животное домой – помогает с уходом и уборкой на месте.

Покинутые домашние и беспризорные, большие и маленькие, породистые и дворняжки – все собаки обессилены и совершенно не агрессивны. На обычно шумной площадке зооубежища – ни одной драки среди четырехлапых. Собаки трясутся и прижимаются к людям. “Военные нам сказали, вы очень быстро собирайте, потому что если вас засечет дрон, будет артобстрел. Мы толкали тех собак, кто с кем, наше задание было как можно больше животных вывезти”, — рассказывает волонтер Яна.

Сейчас волонтеры снова собираются в путь. Призывают одесситов забирать уже привезенных животных, чтобы в приюте освободилось место для новых переселенцев.

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