Собираются Запад и неЗапад: Климкин рассказал, чего ожидать от саммита в Саудовой Аравии

Саудовскую Аравию Климкин называет важным игроком с хорошими связями и в западном мире, и в незападном мире.

Встреча с участием представителей десятков стран мира в Саудовской Аравии, на которой должны обсудить мирный план президента Зеленского, важна для Украины. Ведь на ней можно заручиться поддержкой "незападных" стран, которые до этого были либо нейтральными, либо негласно поддерживали Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в интервью ТСН.ua.

"Сауды – это важный игрок с хорошими связями и в незападном мире, и в западном. Эта площадка для нас важна как такой мостик, чтобы мы отдельно что-то не делали на Западе и не занимались продвижением своих идей в незападном мире", – говорит. дипломат.

Климкин предупреждает, что ждать конкретных и прорывных результатов от этой встречи не стоит. Но это не значит, что проводить его не нужно.

"Это не значит, что мы сразу всех там убедим. Это действительно марафон, а на марафон нужно собраться. Давайте честно скажем, что из незападного мира будет какое-то количество тех, кто будет "бежать" для участия, но нам это тоже важно. Важно, чтобы они с нами бежали, хоть может и не для того результата, на который мы работаем.

Нам вокруг себя нужно сплачивать западный и незападный мир, чтобы они понимали друг друга. Я считаю, что это точно не будет последней подготовительной встречей, будут еще и еще встречи перед тем, как мы поймем, какой результат нам светит... Но сам факт, что собираются Запад и Незапад – это для меня позитивная история", – сказал бывший глава МИД.

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⚡️⚡️ Конфликт МИД, саммит мира в Саудовской Аравии, Украина в НАТО | Павел Климкин