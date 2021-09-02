Собрал пакет грибов и заблудился: как в Ровенской области искали пенсионера

Собрал пакет грибов и заблудился: как в Ровенской области искали пенсионера

Мужчина отстал от других грибников.

В Ровенской области полицейские с лесниками за час разыскали 72-летнего мужчину, который заблудился в лесу.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 2 сентября.

Об исчезновении пенсионера сообщила дочь. По ее словам, отец был с другими грибниками, впрочем отстал и заблудился. При себе имел телефон, но объяснить? где именно находится, не мог, потому растерялся.

Копы попросили мужчину подойти в лесу в ближайшему квартальному столбу и сообщить его номер. По номеру нашли пенсионера уже через час.

Новости Украины: в Ровенской области полицейские с разыскали грибника, потерявшегося в лесу

Как сообщалось, на Прикарпатье потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанцев. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.

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