События на границе с Польшей: дикий случай с зерном, скандал и сотни фур в очереди (видео)

Чего реально требуют поляки, почему польское правительство никак не уймет своих фермеров и не торчат ли за провокациями уши Кремля – в эксклюзиве TSN.ua.

Новый скандал на польско-украинской границе! 20 февраля польские фермеры вышли на новую акцию протеста и угрожают полностью перекрыть границу с Украиной! На пропускных пунктах между двумя соседними странами становится все жарче. Поляки останавливают грузовики и поезда и пошли на позорный шаг – высыпают украинское зерно! Протестующие то и дело откровенно переходят все границы! Чего реально требуют поляки, почему польское правительство никак не уймет своих фермеров и не торчат ли за провокациями уши Кремля – смотрите в эксклюзиве журналиста TSN.ua Артема Зябкина.

Поляки снова блокируют границу

На польско-украинской границе становится все жарче! 20 февраля польские фермеры объявили новую забастовку и обещают полностью заблокировать все пункты пропуска. Протестующие в желтых жилетах и с польскими флагами даже устроили себе сцену, где выкрикивают разные лозунги. И это не было бы такой проблемой, если бы они не были антиукраинскими. “Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю Украину” – кричит какой-то мужчина.

Как это можно терпеть?

И это еще не все. Поляки, как никто, знают об историческом отношении украинцев к земле и как тяжело в условиях полномасштабной войны украинским фермерам удается сеять, жать и кормить мир своим зерном. Но польские коллеги, похоже, решили не помогать, а провоцировать. Вот протестующий берет и демонстративно под овации публики высыпает зерно.

Поляки будто одурели!

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Но это только вершина айсберга. Протестующие как будто одурели и сделали то, что трудно простить, к тому же почти невозможно объяснить. Митингующие заблокировали проезд поезда с зерном и начали высыпать из вагонов украинское зерно прямо на рельсы и даже потоптались по нему.

Вполне возможно именно это зерно собирал один из украинских фермеров: под обстрелами, собственноручно, разминируя собственную землю и рискуя жизнью.

Проделки протестующих возмущают!

Действия протестующих не только возмущают, но ставят под угрозу не только украинский бизнес или экономику, но и украинских граждан. Еще 18 февраля поляки вляпались в скандал – остановили обычный пассажирский автобус, следовавший из Киева в Хельм. В нем находились, как мы понимаем, женщины и дети.

Похоже, не пускают митингующие и сверхважные для Украины гуманитарные и военные грузы. Украинский волонтер Назар Смык заявил, что был вынужден три дня стоять на границе с грузовиком, который должен был передать ВСУ.



"Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают ***ные польские селюхи. На этих фото – грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Теперь вы понимаете мою агрессию к польским протестующим", – написал волонтер Назар Смык.

Фуры с военной техникой застряли на границе / Фото: Фото из социальных сетей

Поляки останавливают волонтеров?

К таможню волонтера Смыка с военным грузом не пускали фермеры. В то же время полиция фермеров "боится" и ничего не делает, лишь бы избежать конфликтов. Впрочем, после огласки в медиа, уже 20 февраля к нему приехали польские таможенники и попытались "замять" скандал.

"Смеюсь. Ночью польские таможенники нашли в кольце именно мою фуру, выдернули ее и провезли сами из-за протестующих. Сделали это тихонько, чтобы избежать еще большего скандала. Нет, друзья, замять не получится. Вы должны нормализовать ситуацию с протестующими", – подчеркнул волонтер. .

Польская власть отмалчивается?

Не менее беспозвоночно ведут себя и в польском правительстве. Там призывают митингующих полностью не блокировать украинско-польскую границу, потому что это может прекратить поток польских товаров в Украину, что в свою очередь может разорить и лишить рабочих мест самих же фермеров. Это какой-то откровенный сюр. В своем обращении 19 февраля кое-что напомнить полякам попытался президент Зеленский. Он напомнил, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Президент предположил, что действительно ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике.

Что требуют польские фермеры?

Но чего же на самом деле хотят польские фермеры? Их протесты сначала прокатились по Польше еще 9 февраля. Организатор – Национальный союз солидарности индивидуальных фермеров. Потом они переключились на границу и помчались. На одном из митингов участники развернули оскорбительные плакаты в адрес украинцев с надписями: "Валите домой, неблагодарные с*чьи дети". Как вам такое отношение соседей?



Польские СМИ сообщали, что с 20 февраля будут блокироваться не только все пограничные пункты пропуска, но и железнодорожные узлы и морские порты. И речь уже далеко не об украинском зерне. К "черному" списку добавились и другие позиции.

Польские фермеры выдвинули три требования:

не присоединяться к "зеленому переходу" ЕС, предусматривающему ограничение использования пестицидов и удобрений;

запретить импорт украинской с/х продукции (мяса птицы, сахара, подсолнечного масла, яиц и другой продукции);

и поддержать отечественное животноводство.

А еще поляки забывают об одном вопиющем нюансе. Из-за их выходок через Польшу идет лишь 5% всего украинского зерна. Призывая запретить импорт украинского зерна, поляки совсем забывают о белорусском и российском.

Протестом руководит Кремль?

Да, оно прямо туда не идет, но легко попадает контрабандой или после быстрого переоформления в Греции или даже Латвии. Намекают на российский след на этих протестах и откровенные антиукраинские настроения митингующих: там можно услышать лозунги и против зерна, и против беженцев и даже исторические претензии.



Да, а почему не действует правительство польского премьера Дональда Туска? Он, кстати, один из самых больших друзей Украины в Европе. Во-первых, в апреле в Польше снова выборы теперь уже местные, и никто не хочет ссориться с аграриями, которые своими налогами и наполняют местные бюджеты. А еще правительство Туска просто не знает, как разгребать то, что оставили ему в наследство предшественники.



"То есть фактически польская сторона говорит, что Украина не совсем справедливо получила доступ к единому рынку без предварительных переговоров и переходного периода. С другой стороны, Дональд Туск находится в своеобразном капкане. Он хочет решить эту проблему, будучи очень недовольным, что получил такой" наследство от ПиС. Однако, его правительственная коалиция очень хрупкая (к тому же, в нее входит Польская крестьянская партия, уже из названия которой понятно, чьи интересы она защищает – ред.), а Туск хочет ее сохранить и должен балансировать. еще и Михал Колодзейчак из партии "Агроуния" (прошёл в Сейма по спискам "Гражданской коалиции" Туска – ред.), который является заместителем министра Секерского", – говорит политический эксперт Святослав Желиховский.

Пока же поляки де-факто ничего не делают, ответный протест организовали украинские перевозчики. Именно они среди первых страдают от закрытия границ: теряют средства, стоят неделями в пробках. Они первыми столкнулись и с польскими провокациями.

Сейчас наши протестуют возле КПП Рава-Русская – Гребенное и Медика-Шегини. А поляки официально заявили, что будут блокировать границу. Ознакомили с таким "расписанием" польских протестующих в Госпогранслужбе Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "⚡️❗️ СОБЫТИЯ НА ГРАНИЦЕ: ПОЛЯКИ ОКРАЙ ОЗВЕРЕЛИ! Дикий скандал и сотни фур в очереди!".

ТСН.ua собрал все, что известно о польской блокаде границы с Украиной.

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