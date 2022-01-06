Сочельник: как приготовить кутью, чтобы была вкусной и какие поверья с ней связаны

Готовить кутью – традиция еще дохристианская, а само блюдо – символическое.
Уже завтра украинцы будут отмечать Сочельник. Традиционно будут собираться семьями и пробовать 12 постных блюд. Главной же среди всех – издавна считается кутья. Ее еще называют богатой. Пробовать кутью начинают только с первой звездой.
О том, как приготовить кутью, чтобы была вкусной и какие поверья – с ней связаны – 5 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Рецептов приготовлений – не счесть, но есть и традиционный:
- можно готовить кутью из риса, овсянки, пшеницы;
- перед приготовлением пшеницу следует залить холодной водой на 10-12 часов;
- варить 3-4 часа, немного подсаливая;
- несколько ложек меда растворить в теплой воде и добавить к сварной пшенице;
- сахар и проваренный мак измельчить в блендере (можно это делать вручную) и добавить в кутью;
- также можно добавить корицу, кокосовую стружку, орешки и изюм;
- украсить блюдо можно черносливом, курагой или финиками.
Готовить кутью – традиция еще дохристианская, а само блюдо – символическое.
Кутью часто ставили под образами – на самом почетном месте. Есть ее собирались всей семьей. Первым пробовал хозяин. Но сначала подбрасывал кашу до потолка: сколько зернышек и мака там прилипнет – столько будет роя, а зерно – это на урожай.
Молодые же незамужние девушки на кутье в Сочельник даже гадали. Брали в горсть кутью, выходили за порог и слушали: где залает, где что-то загремит, застучит — туда замуж выходила девушка.
А еще кутью давали курам, чтобы лучше неслись, и скоту. На ночь же – обязательно оставляли миску с блюдом на столе. Когда уже все поели, оставляли немытые ложки и переворачивали их донышком к миске. Люди верили, что придут к ним усопшие и умершие родственники и будут угощаться кутьей.
Читайте также: