Сочетание COVID-вакцин, доступный Pfizer и защита от "Дельты": в Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом

Вакцинированные Pfizer i AstraZeneca украинцы защищены от индийской мутации "Дельта".

В Украине готовятся к осенней волне коронавируса. В частности, Министерство здравоохранения разрабатывает алгоритм по сдерживанию мутировавшего штамма COVID-19 — "Дельта". Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

ТСН.ua собрал главные тезисы санитарного врача Украины о ситуации с коронавируса и вакцинацию украинский.

Сдерживание штамма "Дельта"

Новый штамм вызывает на 30-40% больше госпитализаций и инфицирований, но министерство будет пытаться уменьшить это количество. В частности, с помощью вакцинации. В течение лета рассчитывают прививать как можно больше украинцев.

"Второе направление — это проверка готовности и работа с детскими инфекционными больницами, потому что штамм "Дельта" больше поражает подростковое население. Например, вспышки, которые регистрировались в Великобритании, были зафиксированы на уровне школ или профечсийних учебных заведений", — подчеркнул Игорь Кузин.

Обнаружение нового штамма в Украине

В Украине теперь четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм "Дельта" — это Национальная академия наук, Центр общественного здоровья, частные учреждения.

"ВОЗ внедряет более быстрые методы определения "Дельта-штамма". Мы их использовали в отношении тех мутаций, которые были зарегистрированы ранее. Мы также будем вводить методы, которые позволяли б на уровне областей определять — это "Дельта" или нет", — сказал Игорь Кузин.

Защита от заражений "Дельтой"

Украинцы, которые вакцинировались Pfizer i AstraZeneca, защищены от индийской мутации. Впрочем, этот уровень защиты поменьше, чем для защиты от базового вируса.

"Этот условный уровень защиты он на 5-6% ниже стандартного, но он есть. Например, если базовый уровень защиты Pfizer составляет до 98%, то за "Дельта-штаммом" он будет 92-94%. Небольшое снижение эффективности вакцины, но защитное действие есть", — подчеркнул представитель Минздрава.

Смешивание вакцин от COVID

Национальная ескпертна группа по вопросам иммунопрофилактики не запретила совмещать препараты от коронавируса, но преимущество — одна вакцина для одного человека. К слову, результаты исследований показывают, что комбинирование двух препаратов более иммуногенныое — иммунитет, который формируется, сильнее.

"Если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция, то в таком случае вторая доза может быть другого производителя или другого типа. Это для того, чтобы минимизировать случаи неблагоприятных событий", — рассказал Игорь Кузин.

Pfizer в пунктах вакцинации

В центрах массовой вакцинации в конце июля могут начать прививать Pfizer. Тогда же препаратом смогут прививать и детей, но только по назначению врача. Вакцина будет доступна для детей, имеющих сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с коронавирусом.

"На пятом этапе, а это конец июля и август, вакцинация будет доступна для всех. Тогда вакцина Pfizer будет перераспределена в пункты прививок", — говорит главный санврач.

Карантин в стране

Ситуацию с коронавирусом в Украине контролируют по пяти базовым показателям: их мониторят в каждой области.

"Если хоть два-три таки из показателей в разрезе двух-трех дней будут превышены, страна будет переходить на другой уровень", — подчеркнул Игорь Кузин.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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