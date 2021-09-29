Сочетание COVID-вакцин: почему возникают проблемы с получением сертификатов и как действовать в таком случае

Сочетание COVID-вакцин: почему возникают проблемы с получением сертификатов и как действовать в таком случае

Больше всего украинцев привилось Pfizer.

В Украине активно продолжается прививочная компания против коронавируса: 37% граждан вакцинировались Pfizer, 28% — CoronaVac, 18% — AstraZeneca и 17% — Moderna. Статистика сочетание двух различных вакцин нет, но случаи все чаще встречаются. Впрочем, после такого сочетания иногда появляются проблемы с получением электронных сертификатов вакцинации.

Почему возникают такие проблемы и как их решить — в сюжете "Сніданку з 1+1".

Нашей героине Веронике обе дозы COVID-вакцины должны были сделать препаратом Moderna. Впрочем, за десять дней до второй прививки ее предупредили, что Moderna уже закончилась. Вторая доза будет Pfizer. Впрочем, после полного курса вакцинации девушка месяц не получала электронный сертификат.

В Минздраве сказали: ждите сертификат. Мол, проблема с получением электронного паспорта вакцинации не из смешивания вакцин. "Разрешается комбинация вакцин: одна доза Moderna, а — другая Pfizer (Comirnaty). Данные о прививках врач, который причастен к вакцинации, должен внести в электронную систему здравоохранения. Человек, который хочет получить сертификат, заходит в" Действие ", и подает запрос на генерацию такого сертификата. Данные подтягиваются в автоматическом режиме с электронного здравоохранения", — говорит заместитель министра здравоохранения Украины Мария Каркевич.

Свой электронный сертификат Вероника все же получила, но только через неделю активных звернеть в Минздрав.

Впрочем, случай Вероники — это не исключение. Пользователи «Действия» постоянно жалуются, что после получения двух различных вакцин электронные паспорта прививок неделями не появляются в приложении.

Другая проблема — когда сертификаты таки згенеровуються, то номера в бумажном и электронном вариантах не совпадают. "Если технически подтянулся сертификат, человеку сразу выдает ошибку. Например, может быть не внесен врачом одно из двух прививок или сделана ошибка в медицинском записи. Типичные ошибки — это или неверно указано название вакцины, или серия поставки вакцины", — говорит представительница МОЗ .

Стоит еще в пункте прививки проверять, правильные ли данные вводит врач в систему. Если же обнаружили ошибку впоследствии, то следует обратиться в учреждение, где делали вакцинацию, или написать в чатбот "Действия". Если и это не помогает, то стоит писать обращения в Минздрав. Его обещают рассмотреть в течение 30 дней. Если же нужно пересечь границу, то такое обращение считается срочным. Его рассматривают в течение 48 часов.

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