Сочиняют песни и всегда рады гостям: как живут самоселы Чернобыльской зоны

Перед каждой зимой спасатели отправляются рассказывать селянам о безопасности.

Спасатели Киевщины наведались с рейдом в Чернобыльскую зону, на территории которой живет еще сотня так называемых самоселов. Это люди, которые вскоре после катастрофы на атомной станции и эвакуации вернулись в свои дома.

О том, как противопожарная инспекция превратилась в чаепитие и общение – 17 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Начинают с города Чернобыль. Спасатели пытались хозяину Михаилу Павловичу сразу рассказать о пожарной безопасности, но он решил взять процесс в свои руки: сначала рассказал о своей жизни, потом о Чернобыле и даже спел.

Спасатель рассказывает, что будут проверять сейчас, когда жители начали топить дровами.

"Обращается внимание на то, чтобы были очищены дымоходы от сажи, а также противопожарные расстояния от топки до горючих предметов", – объясняет старший инспектор Владимир Будник.

У Михаила Павловича видят недостатки, но тот сразу объясняет, что дрова у топки не оставляет, а ставит стульчик и греется.

Противопожарная инспекция в Чернобыльской зоне превратилась в чаепитие и общение | Новости Украины

В 30 километрах от Чернобыля в селе Куповатое живет известная в зоне Баба Ганя — так она себя называет, и так ее зовут те, кто работает в Чернобыле. С порога женщина, которой почти 90 лет, приглашает не к печке, а к столу и рассказывает, кто к ней заезжает, какие продукты привозит.

Ее соседке Марусе — 80. У нее та же проблема, что и у Бабы Гани — нет металлического листа, чтобы угли падали на него, а не на пол.

Перед тем, как уйти, женщине меряют давление и расспрашивают о здоровье. В зоне отчуждения сегодня живет 95 самоселов, и к счастью, говорят спасатели, за последние годы пожаров в их домохозяйствах не возникало, потому что — прислушиваются к советам.

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