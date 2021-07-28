Содержание коров стало невыгодным в Украине: в Минагрополитики анонсировали денежную поддержку фермерам

Малым семейным фермам Минагрополитики обещает выплатить до 10-12 тысяч грн на корову в год.

В Украине на следующий год увеличится государственная поддержка для аграриев всей страны. Речь идет о малых и средних фермерства, которые занимаются преимущественно животноводством.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в эфире "Сніданку з 1+1".

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"Первое — мы исправили ошибку ликвидации Министерства агрополитики. Министерство занималось и экономикой и сельским хозяйством. Мы восстановили Минагрополитики, которое занимается исключительно аграриями. Мы создали новые государственные программы поддержки малых и средних фермеров. На следующий год государственная поддержка увеличится для аграриев всей страны. Речь идет о малых и средних фермерствах, которые занимаются преимущественно животноводством. Ошибки нужно исправлять", — сказал Роман Лещенко.

По его словам, в связи с тем, что цены на зерновую продукцию очень сильно подорожали и расходы кормления составляют более 80%, содержать коров стало очень невыгодно. Кроме того, он говорит, что "неопределенная государственная поддержка в связи с этими трансформациями привели к тому, что аграрии и малые фермы не получили, что им обещали".

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"И риски такие — что начали оптимизировать поголовья. На этот год есть государственная программа и рекордный урожай — сбалансировать цену. Мы планируем только на малые семейные фермы дополнительно выделить около миллиарда гривен — это около 10-12 тысяч грн на корову в год", — добавил Лещенко.

Как сообщалось, в Украине планируют впервые провести сельскохозяйственной переписи.

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