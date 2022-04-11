Соедините с Москвой – это Париж: что показал первый тур президентских выборов во Франции

За месяц до первого тура выборов Макрон экспериментировал со своим имиджем, сменив пиджак с галстуком на черное худи. В Украине шутили, что таким образом он копирует Зеленского.

Во второй тур президентской гонки во Франции, который состоится 24 апреля, вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон (27,6%) и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,41%). Если Макрону удастся победить, он станет первым с 2002 года президентом после консерватора Жака Ширака, который останется на второй срок.

В отличие от оппонентов, с публичным объявлением о баллотировании Макрон тянул до последнего. В политических дебатах предвыборной кампании-2022, особенно после оглашения Путиным 24 февраля широкомасштабной войны против Украины, доминировали две темы: стоимость жизни (цены, инфляция, тарифы на коммуналку) и война России против Украины.

Если за две недели Макрон не попадет в какой-то большой скандал, то имеет все шансы выиграть эту гонку. Да, легкой прогулкой эти две недели для него точно не станут, потому что Ле Пен дышит ему в затылок. Но после победы его ждет еще более сложное испытание – объединение страны.

Президентские выборы-2022 показали, что Франция разделена как никогда. Большой процент избирателей поддерживает откровенных правых и левых популистов. ТСН.ua разбирался, какой будет Франция после 24 апреля.

Разделенная страна

Следя за французскими выборами, возникает определенное чувство дежавю. В 2017 году во второй тур также вышла любимица Путина, правая популистка Марин Ле Пен. Эксперты даже шутят: если она выходит во второй тур, то непременно проигрывает, такая уж у нее судьба.

Действительно пять лет назад в первом туре Марин Ле Пен финишировала с результатом 21,3%. В противоположность новичку в политике Эммануэля Макрону (хотя с 2014 по 2016 год он работал министром экономики при президентстве Франсуа Олланда), которому удалось набрать 24,01%. Правда, в его выходе на президентский пост в определенной степени сыграла случайность, ведь тогда фаворит гонки, республиканец и еще один ценитель Путина Фрасуа Фийон попал в изрядный скандал, выбросивший его из гонки.

Можно сказать, что в некоторой степени судьбу Фийона повторил еще один симпатик Кремля, писатель Эрик Земмур. Еще в ноябре прошлого года ТСН.ua писал, что у него есть все шансы выйти во второй тур президентских выборов-2022. Его называли "французским Трампом" и "темной лошадкой" ультраправого спектра из-за довольно радикальных взглядов, в частности на иммиграцию (он например предлагал законодательно обязать иммигрантов давать своим детям французские имена).

Однако после 24 февраля Эрик Земмур чуть не угадал настроения избирателей. Ему даже пришлось объяснять свое отношение к украинцам, бегущим от войны к ЕС, и к России, что стоило симпатий избирателей.

Оправдывалась и давняя ценительница России Марин Ле Пен за свои фото с Путиным и многомиллионные кредиты, которые русские банки давали ее партии. Возможно, именно на фоне этого хейта Ле Пен пришлось публично осудить захватническую войну Путина против украинцев, а ее штабу — объяснять, что Франция оказывалась должна сотрудничать с Россией 2017 года, чтобы противодействовать "Исламскому государству" после серии кровавых терактов в ряде французских городов.

Что не так с Макроном

Поэтому, да, есть определенное чувство дежавю с выборами 2017 года. За единственным исключением: президентские выборы-2022 продемонстрировали незаурядный раскол во французском обществе.

К примеру, если сложить голоса за ультраправых Марин Ле Пен и Эрика Земмура, получим 30,46% избирателей, поддерживающих откровенно правых и радикально правых популистов. И почти наверняка во втором туре большая часть электората Земмура перетечет в Ле Пен.

Из левого спектра есть бывший чиновник и депутат Европарламента Жан-Люк Меланшон, за которого проголосовали 21,95% французов, что больше, чем ему прогнозировали экзит-поллы. Он уже призвал своих избирателей не голосовать за Ле Пен во втором туре. Однако это не значит, что все его поклонники обязательно поддержат Макрона.

То есть левые избиратели будут иметь решающее значение в борьбе 24 апреля. The Economist запустил онлайн прогноз возможных результатов Макрона и Ле Пен во втором туре. По состоянию на 11 апреля, по их расчетам, Макрон получит 52% голосов, Ле Пен – 48%.

За месяц до первого тура выборов Макрон экспериментировал со своим имиджем, сменив пиджак с галстуком на черные худые, демонстрируя показные фотографии с несколько дневной небритой щетиной. В Украине шутили, что таким образом копирует Зеленского.

И да, и нет. Дело в том, что многие во Франции, особенно рабочий класс и правый спектр избирателей, не считают Макрона "своим парнем", а скорее высокомерным "мажором", не понимающим потребности и проблемы простых людей. Поэтому, по мнению западных обозревателей, Макрон в последнее время пытался избежать "буржуазного высокомерия", которое ему приписывают.

Украинка Елена Ящук-Кодет, которая уже много лет живет в Париже и вместе с Эммануэлем Макроном училась на одном потоке в Институте политических наук, рассказывает ТСН.ua, что отстояла полтора часа в очереди, чтобы отдать свой голос на избирательном участке.

"Знаете, чувства от этих выборов достаточно смешанные, потому что есть большой риск, что к власти придут крайние правые во главе с Ле Пен. От этого становится страшно, потому что Франция – одна из ключевых стран Европы. Макрон поддерживает Украину, выступает за сильную Европу, тогда как Ле Пен – традиционная поклонница Путина. Но в середине Франции французы это видят иначе. Их в первую очередь интересуют внутренние проблемы: повышение цен, качество жизни, а уже потом все остальное", – рассказывает Елена.

По ее словам, думать о себе это естественно – такова человеческая натура. "Но проблема с Макроном еще и в том, что многие считают его пренебрежительным. Для других он умный, слишком элитарный, далекий от народа, неискренний. Однако лично я считаю, что Франция неплохо прошла испытание пандемией. Относительно украинцев, бегущих от войны, многие французы охотно их принимают у себя, помогают. Поэтому выбор Макрона для меня — сознательный", — говорит Елена.

Что с Путиным

В речи в своем штабе по окончании голосования в первом туре вечером 10 апреля Эммануэль Макрон сказал о "проекте европейской независимости" и "независимой Франции", в том числе в военном измерении. Однако до сих пор неясно, от кого или от чего он хочет сделать Францию независимой.

Хотя наверняка это делалось в противоположность заявлениям Марин Ле Пен. По словам директора Центра исследований и рефлексии политических действий (Франция) Николя Тензера, Ле Пен не оправдывала войну России против Украины, однако сказала, что после войны Франция должна найти способ снова привлечь Россию и создать с ней союз в сфере безопасности, выйти из интегрированного командования НАТО не давать Украине оружие.

"Она также очень евроскептическая и подорвала бы консенсус внутри ЕС в отношении Украины – она была бы еще хуже Виктора Орбана (премьера Венгрии – ред.). Если ее выберут, имидж и авторитет Франции полностью исчезнут. Пока невозможно предусмотреть окончательный результат второго тура, поэтому существует настоящая обеспокоенность, что Ле Пен может победить", — комментирует ТСН.ua Николя Тензер.

Дело еще и в том, что все эти заявления по НАТО и независимости Франции в области безопасности и военном плане – это игра на желаниях и страхах французского избирателя. Если почитать комментарии французов в разных соцсетях (именно реальных людей, а не российских ботов), то многие пишут, что Франция – единственная среди стран-членов ЕС имеет ядерное оружие, поэтому, мол, французы не должны отвечать за безопасность других стран.

В конце концов, и в самой Украине всегда сетовали на недальновидность французов и их желание сохранить диалог с россиянами, за что неоднократно высказывался и сам Макрон, который, наперегонки с президентом Турции Эрдоганом, звонил Путину в Кремль. Но, возможно, широкомасштабная кровавая война Путина против Украины изменила отношение французов и французского политикума к России?

По мнению корреспондентки "Украинского тижня" в Париже Аллы Лазаревой, изменилось отношение французов к украинцам. Если раньше, по ее словам, украинцев во Франции не знали и какого-то такого отношения к нам не было, то теперь к украинцам есть симпатия, сочувствие и восхищение смелостью украинского народа.

"Вместе с тем есть и большое незнание о том, что есть Украина, чем мы отличаемся от россиян, почему мы так не хотим быть частью их государства, почему мы готовы умереть, но не быть частью России, ради чего мы так сражаемся. Они не всегда могут на эти вопросы ответить, потому что они нас недостаточно знают. Что касается россиян, здесь очень активно продвигается тезис, что нужно различать Путина и русский народ, мол, который страдает с Путиным, поэтому его надо освобождать. Эти наивные тезисы распространяются и, думаю, они комфортны французам, потому что не апеллируют к чувству вины и собственной недальновидности", — резюмирует Алла Лазарева.