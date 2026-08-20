«Софийка, это папа»: как украинские пленные возвращались домой — трогательное видео

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Из российского плена вернулись ещё 103 украинских защитника. Это военнослужащие Вооружённых сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. В частности, это воины, которые защищали Украину в Мариуполе, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

Самому пожилому освобожденному солдату — 59 лет, самому молодому — 26. Среди вернувшихся есть тяжело раненые и тяжело больные.

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Вместе с родными и друзьями бывших пленников встречала команда ТСН.

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Первое украинское яблоко и первые минуты на свободе

Воины выходят из автобусов, обнимаются, накидывают на плечи сине-желтые флаги, берут украинские яблоки, получают силиконовые браслеты и подарки.

«Всё, дома! Посмотрите на украинское небо — впервые за 10 месяцев вижу небо! Условия были особые, как у пожизненно осуждённых, было довольно жёстко… Туда, где мы были, лучше никому не попадать. Дышать легче, мы же там не видели неба! Не могу поверить, за 3 года такое счастье! Внука 3 года не видел, с 22-го года я только один раз держал его на руках», — рассказывает освободившийся из плена Александр.

Военнослужащий Александр Дергачёв из Мариуполя ушёл на фронт добровольцем. В плену российский следователь пытался склонить его отказаться от обмена и остаться по месту прописки.

«Следователь говорит: „У тебя же здесь дом“. А я говорю: „Дом-то там, а душа — в Украине!“» — вспоминает Александр Дергачев.

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«Я не могу говорить — слезы»: эмоциональные звонки родным

Бойцы сразу хватаются за телефоны, чтобы услышать голоса самых близких.

Один из самых эмоциональных моментов — звонок с участием Юлии Павлюк из Координационного штаба:

«Галина, это Юля Павлюк из Координационного штаба. Знаете, кто рядом со мной? Дайте ему трубку!»

Невероятно трогательным стал разговор бойца Евгения с маленькой дочкой. Девочке сейчас 3 года, и в последний раз отец видел её, когда ей был всего год.

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«Доченька… Софийка… Софийка, это папа!» — плачет Евгений в трубку.

«Я так ждала тебя!» — отвечает маленькая Софийка.

«Ещё чуть-чуть… Я вас очень люблю!» — говорит отец.

Статистика и планы на следующие обмены

Представители власти и Координационного штаба подчеркивают, что работа по освобождению всех украинцев продолжается без перерыва.

«Состоялся первый этап очередного обмена. 103 наших защитника вернулись домой. Координационный штаб организовал их возвращение, среди них — тяжелобольные и тяжелораненые», — отметил представитель ГУР МинобороныАндрей Юсов.

На сегодняшний день в общей сложности освобождены уже 9 716 украинских защитников, защитниц и гражданских лиц.

«Сегодня это первая партия: мы возвращаем 103 наших защитников. Следующие мы ожидаем в ближайшее время. Подробности мы пока не раскрываем, так как между двумя сторонами продолжаются переговоры. И наша задача — вернуть пленных, которые находятся там с 2022 года, тяжелораненых, те категории, о которых общество постоянно поднимает вопрос», — сообщил представитель Координационного штаба Дмитрий Иващенко.

Сменив символическую табличку с количеством освобожденных, Дмитрий Иващенко подытожил: «Приятно, что мы возвращаем наших военнослужащих. Хочется, чтобы на этом эта цифра не заканчивалась и мы вернули всех на 100 процентов! Слава Украине — Слава Героям!».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 6:00 20 АВГУСТА | ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА ПЛЕННЫМИ! НОВЫЕ МИНИСТРЫ! | СКАНДАЛ С «УКРЗАЛИЗНЫЦЕЙ»

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