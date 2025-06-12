Софийский собор под ударом армии РФ: Путин замахнулся на святыню, обломки "Шахедов" собирали ведрами

Софийский собор пострадал от атаки РФ

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Российские варвары замахнулись на святое. Софийский собор, тысячелетний памятник, переживший нашествия и войны, пострадал от очередного российского обстрела Киева . Это не просто стены, это символ украинской истории, которая теперь имеет новые шрамы.

На что замахнулся Путин?

Как рассказали в Национальном заповеднике «София Киевская», в четыре утра, во время воздушной атаки, взрывная волна повредила карниз и штукатурку на восточной части собора.

«Произошел обвал карниза. Для нас это большая беда, потому что Софийский собор — памятник архитектуры начала XI века, которому уже тысяча лет. Он вместе с архитектурным ансамблем ХІ и ХVІІІ века внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО №1 от Украины. Из-за российской атаки взрывная волна повредила уникальную памятку. Уже было обнародовано несколько заявлений от мирового сообщества о недопустимости таких действий со стороны РФ, уничтожающей памятники мирового значения в Киеве», — рассказал ТСН.ua Вадим Кириленко , главный реставратор Национального заповедника «София Киевская».

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Софийский собор пострадал от воздушной атаки РФ/ Фото Вадима Кириленко

Он добавил, что готовится еще ряд заявлений от ведущих сообществ и организаций о том, что Россия бездумно и бездушно уничтожает достопримечательности, принадлежащие не только Украине, но и всему человечеству.

По словам экспертов, Путин замахнулся на собор, который существовал, когда на месте современной Москвы было болото. Это тот самый собор, который ограбил хан Батый, но не смог уничтожить. Святыня, которая выстояла, несмотря на намерения Гитлера и Сталина.

Какие повреждения получил Софийский собор?

Вадим Кириленко сообщил, что уже провели обследование поврежденного участка: тысячелетняя стена не пострадала, но на фасаде, карнизе и штукатурке появились заметные трещины.

«На данный момент работают наши химики, технологи и конструкторы. Прописываем технологию выполнения всех необходимых работ, чтобы уже со следующего понедельника начать восстановление. Уже нашли меценатов, готовых профинансировать работы, обеспечить всеми необходимыми материалами и техникой. Медлить с этим нельзя, потому что государство, конечно же, выделит на это средства, но их придется долго ждать, а за счет меценатов мы сможем быстро выполнить все необходимое», — объясняет Вадим Кириленко.

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Софийский собор пострадал от воздушной атаки РФ/ Фото Вадима Кириленко

Вражеский обстрел повредил штукатурку и карнизы, которые находятся на тысячелетних стенах. Поэтому пока никто не может сказать, в какую сумму обойдется восстановление отделки собора.

«Речь идет не просто о стене, на которой нужно положить плитку или просто оштукатурить — это тысячелетний объект, который нужно детально обследовать, изучить, а уже потом восстанавливать», — отмечает Вадим Кириленко.

Карниз храма имеет форму полусферы.

«После взрыва более 2 метров карниза отпало, а на трех его четвертях появились заметные трещины. Их видно визуально. В скором времени поврежденное место еще будут осматривать и простукировать наши специалисты, чтобы окончательно понять, возможны ли дальнейшие разрушительные процессы. После обследования будем более подробно понимать ситуацию», — объясняет главный реставратор.

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Софийский собор пострадал от воздушной атаки РФ/ Фото Вадима Кириленко

Обломки от «Шахедов» собирали ведрами

От взрывов Софийский собор пострадал впервые за три года войны. Это свидетельствует о беззащитности наших памятников перед лицом войны.

Кстати, в Киеве пять объектов заповедника «София Киевская» (Софийский собор — ХІ век, Кирилловская церковь — ХІІ век, Андреевская церковь — ХVІІІ век, Золотые ворота — ХІ век, Гостиный двор — ХІХ век). Почти все они в разные годы войны пострадали от российских дронов.

«Наши объекты расположены в центральной части города и имеют достаточно большую площадь. На территории Гостиного двора наши работники собирали обломки от Шахедов ведрами, потому что воздушные цели сбивали именно над зданием, когда беспилотники через Подол атаковали центр города. От российского беспилотника в 2024 году пострадала Андреевская церковь, его обломки посекли купол храма», — рассказал Вадим Кириленко.

Софийский собор пострадал от воздушной атаки РФ/ Фото Вадима Кириленко

Нет средств для защиты исторических сооружений

Уникальные исторические памятники веками украшали Киев, а во время войны оказались беззащитными перед действиями врага-варвара.

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«К сожалению, в мире не существует стопроцентной защиты, которая спасла бы исторические здания от ракет и взрывных волн, а тем более от прямых попаданий баллистики или «Шахедов». Единственный способ защитить фрески от взрывов – это мешки с песком. Но этот способ тоже не идеален. Мы в начале войны закрывали мешками с песком открытые кладки Софийского собора. Но их пришлось убрать, потому что между кладкой XI века и мешками с песком скапливалась влага. Из-за отсутствия вентиляции и солнечных лучей, влага еще больше вредила старинному кирпичу. Потому, к сожалению, защиты для исторических памятников в условиях современной войны просто не существует», — объясняет Вадим Кириленко.

Колокольня Софии не пострадала

По словам специалиста, колокольня Софийского собора не пострадала от взрыва.

«Здание колокольни более мощное. Она возведена в XVIII веке и была рассчитана на определенную вибрацию от колоколов, в которые на ней звонили. Она выдерживает определенные вибрационные нагрузки и более защищена, чем Софийский собор, но и ее ничто не сможет спасти от прямого попадания российских ракет», — заключает Вадим Кириленко.

Дата публикации 14:00, 10.06.25 Количество просмотров 48 Новости ТСН 14:00 10 июня. Ядовитый воздух в Киеве после обстрела! Поврежденные архитектурные памятники