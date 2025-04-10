Соглашение о ископаемых, раздраженный Трамп и пленные китайцы: главные заявления Зеленского 9 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В среду, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами рассказал о перспективах соглашения об ископаемых из США, поделился подробностями о воевших за Россию пленных китайцах и предположил, чем закончится раздражение президента США Дональда Трампа из-за невыполненных обещаний Путина.

ТСН.ua собрал главные заявления украинского лидера.

О соглашении о ископаемых

Президент Зеленский заявил, что Украина нуждается в соглашении на паритетных и партнерских условиях. И это одно из условий, которое будет представлено украинской технической группой во время переговоров с США.

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По его словам, Украина и партнеры должны создать фонд с частями «50/50».

«Давайте вкладывать 50/50. Ты приносишь технологии, мы даем эту добычу, мы вкладываем вместе деньги… Из этого можно сделать успех. И соглашение будет серьезным, и оно будет ратифицироваться в парламенте. Я просто защищаю то, что принадлежит Украине. Она должна быть выгодна и Соединенным Штатам Америки, и Украине. Это правильно», — сказал Зеленский.

Президент также коснулся вопроса подхода к сотрудничеству министра финансов США Скотта Бессента.

«Проблемы господина Бессента — в его подходе. Он приехал и сказал „вы сейчас должны это подписать“… На это я мог только сказать ему: „прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно“. Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной», — отметил украинский лидер.

О военной помощи от США

Зеленский заявил, что Украина готова заплатить за будущий пакет вооружения от Соединенных Штатов.

«Мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это… Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие подходящие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности», — сказал президент.

О прекращении огня

По словам Зеленского, прекращение огня в войне России против Украины должно быть полным и безусловным, иметь четкий срок, а контролировать его соблюдение должны США и, возможно, одна из европейских стран. Такие шаги, считает он, должны содействовать завершению войны.

Зеленский добавил, что временные ограничения режима прекращения огня, например 30 дней, будут давать возможности давить на Россию.

«Если будет прекращение огня непонятно на какой срок — это замороженный конфликт, а если есть какие-то сроки — это не значит, что нужно все успеть или все можно успеть в первый срок. Может быть пролонгация, но важно, что есть срок, за который следует отвечать всем сторонам: и медиаторам, и сторонам войны», — подчеркнул он.

О плане «Б» в случае срыва перемирия

Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли у плана «Б», если у США не получится добиться прекращения огня.

По его словам, американская сторона заверила, что США «сделают ответные сильные шаги», если прекращения огня не будет.

«Считаем, что они [Соединенные Штаты] сегодня взяли эту инициативу и лидерство… Шло от них предложение, они сказали: “Мы сможем договориться о полном, безусловном прекращении огня“. И сейчас они делают это теми либо другими шагами. Если у них не получится, они обещали нам сделать соответствующие сильные шаги. Какие это будут шаги, я не знаю», — отметил украинский президент.

О раздраженном Трампе

Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп, в конце концов, должен отреагировать на то, что российский президент Владимир Путин не выполняет своих обещаний.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это время [реакции Трампа] настало быстрее. Потому что [это] скорее приведет к каким-либо решительным шагам. Кроме санкций, принуждение к безусловному прекращению огня, к дипломатии и дипломатическому пути, который приведет к окончанию войны», — подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что прекращение огня в Украине — это идея Трампа.

«Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он [Дональд Трамп] имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздражительность его больше, чем мы представляем. Потому что фактически его план мы поддерживаем своими шагами. Безусловно. А Путин делает все вопреки», — объяснил он.

О пленных китайцах

Президент Владимир Зеленский рассказал детали о взятых в плен на Донбассе китайских военных.

Двух пленных доставили в Службу безопасности в Киев.

«Кстати, по ним. Думали, что там один человек не выживет в результате ранений. Совершили соответствующие операции, они живы и находятся в Украине», — сказал он.

Президент заявил, что готов обменять этих пленных на находящихся в российском плену украинских воинов.

«Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленников меняем только на украинских воинов», — подчеркнул Зеленский.

Об операции ВСУ в Белгородской области

Президент Зеленский объяснил, что операция ВСУ в Белгородской области предопределена тем, чтобы изменить планы врага и не допустить вторжения.

«Нужно было немного изменить их (россиян — Ред.) планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать россиянам наступательный кулак в том виде, на который они рассчитывали», — сказал глава государства.

Президент отметил, что на Белгородском направлении «происходит много атак».

Об угрозе новой войны

Существует высокая вероятность военного конфликта между Израилем и Ираном ввиду поставок союзнику США на Ближнем Востоке дефицитных американских систем ПВО Patriot.

он напомнил, что Украина неоднократно обращалась с запросами в Вашингтон по поводу дополнительных систем ПВО от США. В частности, об этом шла речь во время последнего телефонного разговора украинского президента с президентом США Дональдом Трампом, пообещавшим «подумать, что можно сделать».

«Я никогда не сравниваю ни конфликты, ни войны. Всегда плохо, когда теряются человеческие жизни. Но я хотел бы, чтобы мы справедливо смотрели на вещи. Когда мы обращались в Соединенные Штаты по поводу систем „Петриот“, нам говорят, что есть дефицит… И в настоящее время есть поставки систем ПВО из США на территорию Израиля. Это говорит о том, что готовятся к возможным военным действиям Израиль — Иран», — заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский обозначил ключевые темы, которые будут обсуждаться на этой неделе в рамках встреч в формате Рамштайн.