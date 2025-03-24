Соглашение о прекращении огня с Россией не будет работать: эксперт назвал главную угрозу для Украины

Российская армия нанесла очередной массированный удар по Украине в ночь на 24 марта. Противник выпустил 99 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы. В результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.

В то же время в РФ продолжают цинично заявлять, что уже якобы придерживаются договоренности с США о прекращении ударов по объектам энергетики Украины. Ранее на предложение согласился президент Владимир Зеленский в ходе продолжающихся переговоров в Саудовской Аравии для достижения мира.

Почему договоренность с Россией – ей на пользу и возможно ли завершить войну в ближайшее время – об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Договоренность о прекращении атак по энергетике

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, где Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим активам.

Значительная часть обсуждения была основана на предварительном разговоре Трампа с Путиным для согласования позиций России и Украины.

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / Фото: ТСН.ua

Украина согласилась на полное временное 30-дневное перемирие, а Россия только на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время противник не прекращал обстрелы ни на день.

Владимир Зеленский отметил, что если Россия нарушит договоренности, то Украина будет отвечать.

Почему договоренность – в пользу России

Какие-либо договоренности во время войны всегда хуже для меньшей страны, считает военный эксперт Роман Свитан. Он объясняет: большая страна – Россия – имеет больше возможностей накопить за это время силы и средства.

"И после окончания договоренности просто засеять практически все, что только можно, вынести тысячи жизней мгновенно. Поэтому нам нельзя ни в коем случае вообще эту идею даже проговаривать. Вот вы туда не бейте, мы сюда не бейте. Почему? Потому что у нас, условно говоря, один остался нефтеперерабатывающий завод, а у россиян их 101. И вот при таких договоренностях, кому хорошо? У того, кто имеет один или у 101? Вот и все”, – говорит Роман Свитан.

Договоренности такого плана – на пользу россиянам, считает эксперт.

"Это дает возможность нашему противнику уменьшить нашу обороноспособность, прикрыв свое направление", — рассказал Роман Свитан.

Возможно ли закончить войну в ближайшее время

Без договоренностей с Россией военным путем завершить войну в Украине в ближайшее время нереально, считает Роман Свитан. В то же время прекращение боевых действий приведет к потере украинских оккупированных территорий.

"На данный момент окончание боевых действий или там какие-то мирные инициативы — это капитуляция Украины в полном объеме с потерей наших территорий, которые ныне, как минимум, оккупированы российскими войсками. Вариантов других нет. То есть капитулируя перед Россией, оставив 20% нашей территории под контролем российских войск, оставив больше". единственный возможный – это борьба за восстановление суверенитета, территориальной целостности”, – говорит Роман Свитан.

Сколько лет может продолжаться война в Украине

В то же время, для возвращения украинских территорий военным путем и окончания войны с Россией, по мнению эксперта, сначала нужно реформировать украинскую армию.

"Нужно поставить в строй силовиков. Министерство внутренних дел, Нацполицию, Нацгвардию завести в Вооруженные силы Украины. Насытить их мотивированными профпригодными бойцами. Только после этого, когда будет создана профессиональная мотивированная армия, после того, как мы получим достаточное количество вооружений от партнеров — а это можно сделать максимум до конца года, когда Европа уже запустится полностью. После этого нам воевать три-четыре года", – говорит Роман Свитан.

По его мнению, в Украине должно быть проведено две операции. Первая – воздушная, по военным объектам в оккупированном Крыму. Вторая – наземная, которая должна начаться с освобождения Крыма, а затем Донбасса.

"Другая последовательность позволит россиянам выйти из Крыма и ударить нам в спину. Поэтому сначала Крым, воздушная операция, наземная операция, затем отсечение Донбасса от России по рекам. А далее зачистка Донбасса, выход на наши границы. Это еще где-то полтора-два года. То есть три-четыре года нам воевать. Это вот в таком режиме сугубо военном. Но параллельно обязательно наносить поражение российским тылам, энергетике, углеводной отрасли, аэродромам, центрам принятия решений, радиолокационным станциям, ПВО”, – рассказал ТСН.ua Роман Свитан.

Самое главное, по словам эксперта, это уничтожение всех механизмов получения российской экономики внешних доходов – танкеров, портов, трубопроводов.

"Для того, чтобы не дать возможности российской экономике производить или закупать технику, боеприпасы, ставить личный состав и оплачивать расходы государственных республик, которые она захватила в течение последних сотен лет. И это приведет, наконец, к такому же развалу Российской Федерации, как развалился 30 лет назад Советский Союз. Вариантов у нас других просто нет. Даже вариант сдаться сейчас, капитулировать полностью, приведет в конце концов через три-четыре года к следующему этапу захвата Украины”, – считает Роман Свитан.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты надеются на достижение перемирия между Россией и Украиной до 20 апреля – в этот день и православные, и католики будут праздновать Пасху. Об этом пишет The Telegraph. Но сроки могут измениться из-за больших разногласий между сторонами.

Между тем, сегодня, 24 марта, стартовали переговоры РФ и США в Саудовской Аравии.

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