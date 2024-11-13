"Согнали мужиков из села, а у нас типа войны нет": военный об отстранении общества от фронта

Военный считает, что общество не вовлечено в войну.

Капитан ВСУ Мирослав Борисенко отметил, что сейчас большой проблемой украинцев есть отстранение от войны.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.

"У нас общество не вовлечено в войну. Создали маленькую капсулу, согнали туда мужиков 40+ из села, меня впихнули, еще парочку типов и отправили на войну. И у нас типа войны нет. Такая сепарация и то, что общество отгородилось от войны - это большая проблема. Это не дает нам формироваться, как нация. Потому что эта война для нас была шансом переродиться и выйти совсем другим", - сказал он.

Вместе с тем Мирослав Борисенко считает, что вероятно сейчас элита формируется через армию.

Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.

Ранее капитан ВСУ рассказал, что на фронте воюют жители деревень и маленьких городов.

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