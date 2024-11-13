"Согнали мужиков из села, а у нас типа войны нет": военный об отстранении общества от фронта

Военный считает, что общество не вовлечено в войну.
Капитан ВСУ Мирослав Борисенко отметил, что сейчас большой проблемой украинцев есть отстранение от войны.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.
"У нас общество не вовлечено в войну. Создали маленькую капсулу, согнали туда мужиков 40+ из села, меня впихнули, еще парочку типов и отправили на войну. И у нас типа войны нет. Такая сепарация и то, что общество отгородилось от войны - это большая проблема. Это не дает нам формироваться, как нация. Потому что эта война для нас была шансом переродиться и выйти совсем другим", - сказал он.
Вместе с тем Мирослав Борисенко считает, что вероятно сейчас элита формируется через армию.
Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.
Ранее капитан ВСУ рассказал, что на фронте воюют жители деревень и маленьких городов.
Читайте также:
- В Украине заработало электронное удостоверение ветерана: что это такое и как воспользоваться
- "Я буду жить местью": россияне в Запорожье убили 27-летнюю Соню, ее маленького сына Адама и бабушку Татьяну
- Россияне готовятся к битве за еще один важный украинский город: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации